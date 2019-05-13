TATAR: OLASILIKLAR BELLİDİR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yeni hükümet konusunda olasılıkların belli olduğunu, çok alternatif bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık yarım saat süren görüşmesi sonrasında basın açıklama yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın öğlenden sonra hükümet kurma konusunun netleşmesiyle, görevlendirmeyi yapabileceğini söylediğini kaydetti.

Ersin Tatar, “Olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. Herkes kendine düşeni yaparsa UBP de kendi yetkili organlarında süreci en kısa zamanda değerlendirip memleket için en hayırlı olanı yapmak durumundadır” diye konuştu.

“KRİZ VAR... SÜRECİ UZATMAMAK LAZIM”

UBP’nin görevlendirme yapıldıktan sonra durumu en kısa sürede yetkili organlarında değerlendireceğini kaydeden Tatar, “Günün sonunda memlekette büyük bir kriz var, hükümet boşluğu var, dolayısıyla bu süreci çok uzatmamak lazım” dedi.

Tatar, önce Meclis’teki milletvekilleriyle ardından ise Parti Meclisi’nde değerlendirme yapacaklarını da açıkladı.

“UBP İŞİN İÇİNDE OLMALI”

Hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesini beklediğini, milletvekili sayılarına bakıldığında, UBP’nin işin içinde olması gerektiğinin görüldüğünü kaydeden Tatar, yetkinin Çarşamba gününe kadar verilmesini beklediğini, yetkili almaları durumunda Parti Meclisi’ni de Çarşamba günü toplayabileceklerini söyledi.

“HP İLE RESMİ GÖRÜŞME YOK”

Halkın Partisi ile resmi bir görüşme yapılmadığını, resmi görüşmelerin parti yetkili organlarından görev alındıktan sonra yapılabileceğini kaydeden Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni de ziyaret edeceklerini, diğer partilere de ziyaretler olabileceğini, ancak sayılara bakıldığında olasılıkların belli olduğunu yineledi.

Erken seçim konusunda ise partilerle yapılacak görüşmelerde bir uzlaşı olmaması halinde erken seçimin bir olasılık olduğunu kaydeden Tatar, “Bu tercih ettiğimiz bir şey değildir. Şu anda hükümet boşluğu var, memlekette ekonomik meseleler ve diğer hususlar var” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, sorumluluk bilinciyle koşullara bakmak gerektiğini belirterek “Bu durumda kolay kolay erken seçim kararı alınmaz” ifadelerini kullandı.