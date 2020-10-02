Tatar: "Ocak'ta erken seçim olabilir"

Kıbrıs Postası'ndan Burcu Ece Yılmaz'ın hbaerine göre Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, ADA TV'de katıldığı Gündem Özel programında erken seçim sinyali verdi.

Tatar, “Erken seçim olabilir mi?” sorusuna yönelik “Seçimin sonucuna bağlı olarak bir takım şeyler şekillenecek. Erken seçime de gidebiliriz. Ocak ayında erken seçim olabilir. Somut bir şey söyleyemem. Kudret Bey 2. tura kalırsa destek veririm dedim. Benim hükümet ortağım. Ben söylüyorum. Onları da göreceğiz bakalım” ifadelerini kullandı.