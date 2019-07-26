Tatar: “Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı”

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın bugün hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, "Batı Nil Virüsü" konusunda istişare toplantısı yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün akşam saatlerine Sağlık Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya ilgili birimlerden yetkililer de katıldı ve konu detaylarıyla değerlendirilerek alınan ve alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Başbakan Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki bakan ve ilgili birimlerle konuyu ele aldıklarını, bir istişare toplantısı yaptıklarını belirterek "Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastalığın insandan insana bulaşmadığını, göçmen kuşlardan sivrisineğe ve sivrisineklerden de insanlara bulaştığını kaydederek hastalığın 50 yıldır tüm ülkelerde görüldüğünü söyledi. Bu hastalığın ortaya yeni çıkmadığını, KKTC'deki vaka sayısının da çok olmadığını ifade eden Bakan Pilli, gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hastalığa karşı gerekli tedbirlerin Yerel Yönetimler Müdürlüğü aracılığıyla belediyelere iletildiğini ve bu çalışmaları belediyelerle birlikte devam ettireceklerini vurguladı.