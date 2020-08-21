Tatar: Maraş mutlaka açılacak
Başbakan Tatar: KKTC toprağı Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Artık ezber bozuldu. Özellikle müzakere sürecinin olmadığı bu aşamada Kapalı Maraş'ın açılması kaçınılmaz. Kapalı Maraş'ın açılması, hem insan hakları, hem de ekonomik açıdan şart.
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Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın mutlaka açılacağını söyledi.
Başbakan Ersin Tatar bugün TRT Habere konuk olarak Kapalı Maraş’ın açılması konusunda açıklamalarda bulundu.
Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde olduğunu söyleyen Tatar, Maraşı’n açılımı için Dışişleri Bakanlığı’nın envanter çalışması başlattığını ve artık açılım aşamasına geldiğini belirtti.
Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ın açılması için yeterli alt çalışmanın da olduğunu söyledi.
Tatar ‘bize bundan sonra düşen görev KKTC’yi dünyaya tanıtmak ve biz bunun için elimizden geleni yapacağız’ dedi.
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