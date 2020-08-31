Tatar: “Maraş açılınca liman daha da değer kazanacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Mağusa Limanı'nda incelemelerde bulundu; çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Mağusa Limanı'nın KKTC ekonomisi için simge noktalardan biri olduğuna işaret eden Tatar, pandemiye rağmen, zor şartlarda çalışmalarına devam eden liman çalışanlarına teşekkür etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Ersin Tatar, KKTC'nin ithalat ve ihracat rakamlarının büyük oranda Mağusa Limanı'ndan geçtiğine işaret ederek, KKTC'nin sıkıntılara rağmen gelişmesi ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi dönemlerinde hayata geçirilen DAÜ fikri ile bugün KKTC'nin bir üniversite adası haline geldiğini belirten Tatar, “DAÜ gibi Kapalı Maraş da UBP projesi olarak kademeli hayata geçecektir. Kapalı Maraş'ın açılmasının DAÜ kadar ülke ekonomisi ve Mağusa için büyük etkisi olacaktır. Hep söylüyoruz. Bu ülkeye çığır açan büyük projeleri sadece UBP hayata geçirmiştir ve geçirecektir” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Kapalı Maraş'ın kademeli açılması ile Mağusa daha da büyüyecektir. Turizmde, büyük potansiyel yakalayacaktır. Limanın da önemi ve değeri daha da artacaktır. Bu yüzden, limanı önemsiyoruz. Çalışanlara önem veriyoruz. Yeni dönemde, güncel şartları da dikkate alarak, altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, ulaşım ambargolarının kaldırılması için Türkiye ile istişare halinde, bir dizi temas ve görüşme süreci başlatacağını söyleyen Tatar, “Seyahat özgürlüğü bir insan hakkıdır ve engellenemez. Bu insan hakkını almak için, doğrudan uçuşların başlaması için doğru merkezlerde, doğru yöntemlerle çalışma yapmak başlıca görevim olacaktır” dedi.