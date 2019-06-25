Tatar: “Konuyu kucağımızda bulduk”

Başbakan Ersin Tatar UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığı konusunu kucaklarında bulduklarını dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Haber Merkezi Programında soruları yanıtladı ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, bu konuyu kucaklarında bulduklarını ifade etti, değerli bir milletvekili arkadaşlarının aklanmasıyla ilgili süreci takip etmek zorunda olduklarını kaydetti.

İç tüzüğe göre hareket etme noktasında olduklarını, üç değerli milletvekilini komitede görev alıp süreci takip edeceklerini belirten Başbakan Ersin Tatar, “Arkadaşımızın mutlaka aklanacağına olan inancım tamdır” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya ve bazı kanallarda kışkırtma ve söylemlerin olduğunu belirterek, bu aşamadan sonra yapılacak olanın süreci takip etmek olduğuna işaret etti.

Sabah yapılan toplantıya Özgürgün’ün de katıldığını ve kendisine sahip çıkacaklarını söylediklerini açıklayan Başbakan Ersin Tatar, hukuksal süreci engelleme gibi bir durumlarının olamayacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, süreçle ilgili komplo iddialarının doğru olmadığını, bu noktada yargı ve polise güvenmek istediğini, yolsuzlukla ilgili dosyaların bunların üzerine gidilerek yargıya intikal edilmesi gerektiğini bir yavaş ilerleme ve sıkıntılar olduğunu anımsattı.

Başbakan ErsinTatar, Özgürgün olayı ile ilgili çok mutlu olmadıklarını da kaydetti.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

Özgürgün’ün konuyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine de Tatar, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri İlkan Varol’un Özgürgün döneminde önce müdür olarak atandığını, sonra yine Özgürgün döneminde Bakanlar Kurulu Sekreteri olduğunu ve son atanması öncesinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri müşaviri olduğunu da hatırlatarak savcı eşinin de değerli bir insan olduğunu ve atamanın olayla hiç bir ilgisi bulunmadığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, konuların tartışarak ve konuşarak aşılabileceğini, UBP’nin başka bir merkezden yönetilemeyeceğini vurgulayarak, her ne dosya olursa olsun meclis tüzüğüne göre sürecin devam etmesi konusunda hükümet protokolünde maddeler bulunduğunu anlattı, süreci takip edeceklerini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Meclis’te yaptığı konuşmayı da soru üzerine eleştiren Başbakan Ersin Tatar, Arıklı’nın “koltuk uğruna eski genel başkan satılmıştır” yönündeki açıklamasını partisine avantaj sağlamaya yönelik söylem olarak niteledi, konuşmanın UBP’de rahatsızlık yaratmak adına yapılmış olduğuna vurgu yaptı.

“Süreç kurultaya gidecek boyutta değil”

Başbakan Ersin Tatar, sürecin kurultaya gidecek boyutta olmadığını, tabanına hakim olduğunu, binlerce kişiyle iletişim içinde olan bir genel başkan olduğuna da işaret ederek, konuşurken ölçülü olunması gerektiğini kaydetti.

Herkesi sağduyulu olmaya davet ettiğini ve sürecin en akılcı şekilde yürütülmesi gerektiğini söylediğini anlatan Başbakan Ersin Tatar, ülkede şu anda en son ihtiyaç olan şeyin bir kaos olduğunu ifade etti.

Herkesin haddini bilerek ama hakkını arayarak memleket sevgisiyle bu yolu yürümek durumunda olduğuna işaret eden Başbakan Ersin Tatar, herkesin sorumluluğunun bilincinde bu işi yönetmek durumunda olduğunu kaydetti.

Sabner’in genel sekreterliği

Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreterliğine seçilen Ersan Saner’le ilgili bir soruyu da yanıtlayarak, partide herkesi kucaklayan konumda olduğunu anımsattı ve Mağusa’dan Genel Sekreter seçilmesi yönünde bir duruş sergilediğini, Saner’in görevini layıkıyla yapacağına inandığını söyledi.

Protokollar

Ekonomik çarkların dönmesiyle ilgili sürecin çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başbakan Tatar, 2019 için kısa dönemlik protokolün Temmuz ayında ve ardından 3 yıllık protokolün de Ekim ayında imzalanabilmesi için bu aylarda çok yoğun çalıştıklarını kaydetti.

“Envanter çalışması ardından Maraş’ın Türk yönetiminde açılması için çalışma yapılacak”

Maraş konusunda da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu konuda uzun zamandır çalışması olduğunu anımsatan Başbakan Ersin Tatar, Maraş’taki envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından Türk yönetiminde açılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Başbakan Tatar, AİHM kararlarının çok net olduğunu Maraş’ın Türk yönetimince açılması halinde hak sahiplerinin TMK’ya başvurabileceğinin net şekilde ortada olduğunu vurguladı...

Başbakan, Mağusa’nın yanında çok değerli bir bölge olduğunu, kendinin “Maraş Las Vegas olacak” şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını da vurguladı.

Başbakan Tatar, bir elli sene daha kapalı Maraş’ı bu şekilde tutamayacaklarını söyledi.

Hükümet nasıl gidiyor şeklindeki soruya da Başbakan, şu ana kadar bir sıkıntıları olmadığını, hükümetin medeniyet ve protokol şeklinde uyumlu bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.

Başbakan Tatar, halkın bu hükümetten beklentileri olduğunu, bu hükümetin devam etmesinin ülkeye ve vatandaşlara olan sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Telefon Dairesi, limanlar ve bazı başka projelerin kamu özel ortaklığı altında gündeme geleceğini, ihalelerin açılmasıyla yolların hastanelerin ve su projelerinin yüzde yüz hayat bulmasını hedeflediklerini kaydeden Başbakan Tatar, kabloyla elektrik getirilmesi konusunun da gündemlerinde olduğuna işaret etti.

Kabloyla elektrik getirilirse kesinlikle ucuzlama olacağını, bunun 20 kuruşa kadar düşebileceğini kaydeden Başbakan, hem çevre kirliliği hem de maliyetler açısından şu andaki sistemin sürdürülebilir olmadığını anlattı.

Halkın beklentisi olan yasalarla ilgili olarak da Başbakan Tatar, kamu reformunun bırakılan noktadan devam ettirilmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, vatandaşlık konusundaki bir soru üzerine de konunun İçişleri Bakanlığında olduğunu, kendisine hak edene vatandaşlık verildiği yönünde bilgi verildiğini, bu konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini söyledi.

Atamalar

Başbakan Tatar, atamalarda yasal sıkıntı varsa yapılmayacağını kaydederek, KKTC’nin gelişmekte olan bir yer olduğuna inandığını, günlük sıkıntıların olabileceğini, para piyasalarına baktığında bir rahatlama olduğunu gördüğünü, eğer çok iyi yönetilebilirse, bazı sıkıntılar da aşılırsa ülkenin çok daha iyi bir noktaya gelineceğine inandığını ifade etti.

Bir marka olarak ortaya çıkmakta olan KKTC’nin gerek turizmde gerek eğitimde çok daha iyi bir noktaya gelebileceğine inandığını belirten Başbakan Tatar, bunun için de güven ve istikrar ortamının yaratılması gerektiğine işaret etti.

Başbakan, halk kendilerinden beklentileri olduğu dönemde kendi içlerindeki sıkıntıları çözerek yollarına devam etmek zorunda olduklarına işaret etti.

Başbakan Tatar, bir soru üzerine HP artışının 6 ayın sonunda ne kadarsa bunun verileceğini, geçen dönemde yaşanan sıkıntının giderilmesi için de çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.