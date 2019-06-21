Tatar konuştu: Özgürgün dosyasında imzam yok

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün "Tatar-Özersay kumpas kurdu" şeklindeki açıklamalarına Başbakan- UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'dan yanıt geldi.

YENİDÜZEN'den Mert Özdağ'a konuşan Tatar Özgürgün dosyasının Savcılık tarafından Meclis'e gönderildiğini belirterek "Böyle bir süreci kim engelleyebilir? Hüseyin Özgürgün hangi imzadan bahsediyor? Benim imzam yok. Meclis Başkanı'ndan öğrendim" dedi.

Hüseyin Özgürgün ile ilgili hukuki sürecin bir hukuki süreç olduğunun altını çizen Tatar "Benim UBP Genel Başkanı olarak bunu engelleme gibi bir durumum olabilir mi? Hüseyin Özgürgün'ün beklentisi nedir? Yani ben Kudret Özersay ile hükümet kurup talimat mı verdim bu dosyaların hazırlanmasına?" diye sordu.

"Bu iddiaların doğru olmadığını, Hüseyin Özgürgün'ün kendini savunacağını ve aklanmasını temenni ederim. Bu iddialar asılsızdır ve inanıyorum ki Özgürgün bu davadan aklanacak. Temennim budur" diyen Tatar dokunulmazlığın konuşulacağı komiteye isim vereceklerini, bu da Özgürgün'ün hakkını korumak için yapacaklarını söyledi. Tatar "UBP'li milletvekilleri Hüseyin Özgürgün'ün haklarını komitede savunabilirler diye düşünüyorum" dedi.

İşte Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları:

Bu bir hukuki süreçtir. Önce polis, sonra da Savcılık'tan geçti, sonra da Meclis'e geldi. Benim 'bu görüşülmeyecek' deme yetkim yoktur. Meclis'te görüşülecek. Meclis oturup şimdi karar verecek. İlla ki görüşülecek. Meclis Başkanı '45 gün içinde görüşülmesi gerekir' diyor. Bizim bazı arkadaşlar Ekim'e kalsın diyor. Oturacaklar görüşecekler. Benim UBP Genel Başkanı olarak bunu engelleme gibi bir durumum olabilir mi? Hüseyin Özgürgün'ün beklentisi nedir? Yani ben Kudret Özersay ile hükümet kurup talimat mı verdim bu dosyaların hazırlanmasına? Bu dosyalar 1 senede hazırlandı. Bir günlük iş mi bu? Bugün YENİDÜZEN yayınladı bunun detaylarını…

Soruyorum, ben mi talimat verdim bu dosyaların hazırlanmasına? Bu çalışma en az bir senedir yapılıyor. Bu benim işim değil. Ben şuna inanmak isterim. Bu iddiaların doğru olmadığını, Hüseyin Özgürgün'ün kendini savunacağını ve aklanmasını temenni ederim. Bu iddialar asılsızdır ve inanıyorum ki Özgürgün bu davadan aklanacak. Temennim budur. Ama bir süreç var. Hukuk devletiyiz. Komite kurulacak, komitede toplantılar yapılacak. Eğer komite onaylarsa konu genel kurula gidecek. Dokunulmazlık kalksın mı kalkmasın mı? Buna genel kurul karar verecek. Ben bu süreci engelleyemem ki… Meclis Başkanı'nın da bunu açıklaması lazım. Böyle bir süreci kim engelleyebilir? Hüseyin Özgürgün hangi imzadan bahsediyor? Ben imzalamışım da Erhürman ile Özersay imzalamamış. Meclis Başkanı bunu da açıklasın. Böyle bir şey yoktur. Beni toplantıya çağırdılar, toplantıda dedim ki 'artık ben grubumuzda komitede kimlerin olacağını konuşacağız'…

Savcılık dosyasının meclise geldiğini Meclis Başkanı'ndan öğrendim. Benim Başbakan olduğum hükümetle bu durumun alakası yoktur. Hangi hükümet işin içerisindedir? Bunu bir hukuk devletinde söyleyebilir misin? Polis Savcılık araştırmalarını kendileri yapar. Birilerinden talimat mı alırlar? Bir ihbar yapıldı, bu ihbarı yapan da senin gazetendir (Yenidüzen'dir). Eşi ile boşanma sürecindeydi, birtakım şeyler yayınlandı. Polis de onları ihbar kabul etti. Gitti araştırdı, Savcılık'a verdi. Savcılık da Meclis'e yolladı. Ben bunun neresindeyim? Ben bunu engelleyebilir miydim? UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak ben bunu ne münasebet engelleyecektim? Dosya meclise gelmiş. Mevzuat diyor ki 45 gün içinde komite toplanacak, karar alacak, genel kurula gitsin mi gitmesin mi… Komite aşamasında UBP'li üyeleri UBP'nin tavrını ortaya koyacaklar. Tartışmalar olacak. Savcılık da gelecek. Savcı iddiasını anlatacak. Komiteye göndereceğimiz arkadaşlarımız dokunulmazlık kalksın mı kalkmasın mı bunu tartışacaklar. Meclis Başkanı'nın bize ilettiği, iç tüzüğe göre 45 gün içinde komite toplanıp değerlendirecek. Hüseyin Özgürgün'ün dediği bu daha sonra olamaz mıydı, ya da engel olabilir miydim… Ben engel olamam, UBP komiteye isim vermese bile komite 4 üyeyle de toplanabilir. 2 HP, 2 de CTP üyesi ile komite toplanabilir, karar alabilir. Komite dışında kalmak da Hüseyin Bey’e haksızlık olur. UBP'li milletvekilleri Hüseyin Özgürgün'ün haklarını komitede savunabilirler diye düşünüyorum.