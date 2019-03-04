Meclis Genel Kurulu’nda Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımına yönelik ihale tartışılıyor.

Tatar: Kıb-Tek’e jeneratör alımı acil değil

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 62. madde tahtında söz aldı, Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporu hakkında konuştu. Tatar, Kıb-Tek’te önemli bir süreç yaşandığını belirtti. İhalenin uluslar arası şekle dönüştürüldüğünü ifade eden Tatar, yasalara göre Elektrik Kurumu’nun yapacağı ihalenin ilgili yasaya göre borç komitesinden geçirilmesi gerektiğini savundu. Tatar, 300 milyon TL olan borcu olan kurumun, aynı miktarla bir kez daha ‘keyfi’ şekilde borçlandırılacağını söyledi. Jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporunu Meclis kürsüsünden okuyan Tatar, önemli noktalara madde madde değindi. Tatar, bu alımın acil olmadığını da kaydetti. Bu konuda ODTÜ raporunun dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Esas olan kablo ile elektrik ile KKTC’nin önünü açmaktır. Kurumu bu kadar borç altına sokmayınız. Bir takım çelişkili durumlar vardır” şeklinde konuştu. Tatar, ihale ile ilgili hükümetteki siyasi partiler arasında ‘bölünmeler’ yaşandığını da öne sürdü.