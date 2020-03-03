Tatar, Kayseri'de pastırma kesti
Bir dizi temaslar için Kayseri'de bulunan Tatar basına pastırma keserken poz verdi.
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Kayseri'de bulunan Başbakan Ersin Tatar onuruna akşam yemeği verildi.
Radisson Blu Otel'deki yemeğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Mendelli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve diğer yetkililer katıldı.
Başbakan Tatar yarın Kayseri Üniversitesi'nde “Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü” konulu konferans verecek.
Tatar ayrıca basına pastırma keserken de poz verdi.
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