Tatar: "Kardeşime mesaj attım, 1 Nisan’dan sonra gel"

“Bizi tanımayabilirler ama bizi ciddiye alıyorlar. Biz de Alman vatandaşlarına bakıyoruz. Onlar da evlerine dönmek istiyorlar. Ama Almanya almıyor. Almanya’ya geri göndermek için uçak da bulamıyoruz”

“Başbakan Ersin Tatar, güneye gelen ve bir coranavirüslü hasta nedeniyle karantinaya alınan uçakta, 10 da Kıbrıslı Türk yolcu olduğunu söyledi.

“Burada bir salgın yok. Salgın olsa ortalık darma duman olur. Şu an öyle bir durum yok. Allah korusun öyle bir şey olmayacak. Bu tedbiri almasaydık ve aniden çoğalsaydı bize ne mal gelirdi ne de başka bir şey. Öyle bir durumda değiliz.”

“Altyapı yeterli değildir. İmkanlarımız yetersizdir. Bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Virüse kimse hazırlıklı değil. Hazırlıklı olsa gerekli müdahaleler yapılıp kontrol altına alınabilirdi. Ama kimse hazır değildi bu salgına.”

“Kardeşime mesaj attım, 1 Nisan’dan sonra gel. Gelirsen 14 gün evde kalacaksın”

OHAL ilan edilirse yasa gücünde kararnamelerle ülke yönetilir. Seçimler de iptal edilir. OHAL konusu kafamızın içinde dolaşıyor.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası programının konuğu oldu.

Başbakan Ersin Tatar şu an Kıbrıs’ın kuzeyinde iki coronavirüs vakası olduğunu kaydetti. KKTC vatandaşı herhangi birine virüsün bulaşmadığını kaydeden Tatar, “İnşallah vaka sayısı 2’de kalır” dedi.

“Almanya, kafileyi almıyor”

"Şu andaki tek sıkıntımız Alman kafiledir. Özersay ile birlikte Alman Büyük Elçisi ile görüştük. Almanya'nın prosedürü şu: Alman hükümeti diyor ki "ben bunları alırsam, öyle bir kamp yok yerleştirecek. ‘Bu insanları nasıl karantinaya alacağız’ diyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta karantinada kalacaklar. Bizi tanımayabilirler ama bizi ciddiye alıyorlar. Biz de Alman vatandaşlarına bakıyoruz. Onlar da evlerine dönmek istiyorlar. Ama Almanya almıyor. Almanya’ya geri göndermek için uçak da bulamıyoruz”

"Alman kadının durumu iyi. Fakat kocasının başka hastalıkları da var. Durumu kötü."

“Her şey açık ve şeffaf. Her şeyi açıklıyoruz.”

“10 yolcu aranıyor”

“Başbakan Ersin Tatar, güneye gelen ve bir coranavirüslü hasta nedeniyle karantinaya alınan uçakta, 10 da Kıbrıslı Türk yolcu olduğunu söyledi.

‘Basın Odası’nda konuşan Başbakan Tatar, söz konusu 10 yolcunun isminin güneydeki makamlardan da istendiğini belirterek, polisin gerekli araştırmayı yapacağını söyledi.

“Bu uçaktaki yolcuların 14 gün ev gözetimde kalması gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, bu yönde araştırma yaptıklarını belirtti.”

Kapılar…

“Sosyal medyada hiç beklemediğini insanlar bile kapıları kapatın diyor. Biz yaptığımız değerlendirmede pat diye kapattığında çok insan mağdur olabilir. Dikkatli olduk. Her kapıda etkin ve tatmin edici sağlık kontrolü olacak.

Ortak teknik komite bu hadiseler olmadan da vardı. Madem vardı, Rum tarafı neden ortak komiteye başvurmadan kapıları kapattı? Gerekçe olmadan ortak komiteyi kullanmadı Rum tarafı. Bizim hassasiyetimiz var, halkımızı korumak gibi. Ortak komitenin toplaması günler alırdı. Biz dakikalarla yarışıyoruz. Dolayısıyla öyle bir şey olamazdı.”

“İnşallah seçimi erteleyecek duruma gelmeyiz”

“Seçimler anayasaya göre ertelemek mümkün değil. Ancak olağanüstü bir durumda OHAL ilan edilirse, Meclis Kabul ederse o zaman bir süre bu seçimi erteleyebiliriz. İnşallah o duruma gelmez. Bugün böyle bir şeyi net cevaplayamam. Duygularım pek değişik. Bu işin etkisindeyim. Bugün doğru bir cevap veremem.”

“Alt yapımız yeterli değil”

“Altyapı yeterli değildir. İmkanlarımız yetersizdir. Bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Virüse kimse hazırlıklı değil. Hazırlıklı olsa gerekli müdahaleler yapılıp kontrol altına alınabilirdi. Ama kimse hazır değildi bu salgına.”

“Stoklar bitti, yenisi gelecek”

“Stoklar bitti. Şimdi toplanan para ile yeni stoklar yapılacak.”

KDV indirimi bir süre daha uzatılabilir. Stoklarda bir sıkıntı yok. Daha çok temizlik malzemelerinde oldu sıkıntı. Ama yeni stoklar gelecek. Burada bir salgın yok. Salgın olsa ortalık darma duman olur. Şu an öyle bir durum yok. Allah korusun öyle bir şey olmayacak. Bu tedbiri almasaydık ve aniden çoğalsaydı bize ne mal gelirdi ne de başka bir şey. Öyle bir durumda değiliz.

Dini ayinler…

“O meselleler hassas. Temaslarımız sürüyor”

“Millet bize gelecek”

“Biz bu işi birkaç vaka ile atlatırsak, o zaman millet tatile bize gelecek.”

“Akıncı toplantıdayken kapılar konusu konuşulmadı”

Cumhurbaşkanı bizim aldığımız tedbirler gibi bir şeyler söyledi. O toplantıdayken kapılar meselesi konuşulmadı.

OHAL konusu…

OHAL konusu hiç konuşulmadı. OHAL ilan edilirse yasa gücünde kararnamelerle ülke yönetilir. Seçimler de iptal edilir. OHAL konusu kafamızın içinde dolaşıyor.

Seçimden sonra hükümet bozulur mu?

“Seçimlerim ikinci turu var. Seçimden sonrası var. Eğer ortağımızla uyumlu çalışmalar devam ederse o zaman ilişkiler de o noktadaysa hükümet devam eder. Ama işler yolunda gitmezse o zaman başka.”

“Türkiye-KKTC ilişkileri istismar ediliyor”

“Türkiye KKTC ilişkileri istismar ediliyor. Sayın Akıncı’nın da yaptığı açıklamaları var. Kendi zeminini güçlendirmek için. Bazı karşıtlıklar yarattı. Bu gerginlik Kıbrıs Türk halkının yararına değildir.

KKTC gerçeği vardır. KKTC bu coğrafyada hem Kıbrıs Türk halkının esenliği ve geleceği için hem de Türkiye’nin uluslararası menfaatleri için bağımsız olarak yaşamalıdır.”

Kardeşime mesaj attım, 1 Nisan’dan sonra gel

“Yurtdışından gelen KKTC vatandaşlarının 1 Nisan’a kadar adaya gelmeleri durumunda 14 gün boyunca evde kalacakları kararının hatırlatan Ersin Tatar, “Kardeşime mesaj attım, 1 Nisan’dan sonra gel. Gelirsen 14 gün evde kalacaksın” dediğini söyledi.”