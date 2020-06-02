Tatar: “İnşallah kapıların açılacağı gün yakındır"



Başbakan Tatar, önlem alınmaması halinde on binlerce kişinin Covid 19’a yakalanacağının belirtildiğini anımsatarak, kendileri için vatandaşların sağlığının ön planda olduğunu ancak ekonominin dişlilerinin de dönmesi gereğini göz ardı etmediklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, Kanal T’de yayınlanan “Eksik Kalmasın” programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Karşılıklı geçişlerin başlamasıyla ilgili soru üzerine ise Başbakan Tatar, kapıların 8 Haziran’da açılabileceğine ilişkin bir açıklama yapıldığını anımsattı ve “Burada bir yanlışlık var. Kapıların açılıp açılmamasına icra makamı olarak Hükümet karar verir. Sağlık kurulları, bilim kurulu, sağlık bakanlığı bir karar alırsa o zaman kapılar açılır. O günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile bir görüşme yapmış ardından da Rum tarafından bir açıklama gelmişti. 8 Haziran’da kapılar açılabilir demişlerdi. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti adına yapılan bir açıklamaydı. Türk tarafının ne düşündüğü dikkate alınmadı. Onların siyasetine göre sınır yoktur ve burası bir bütündür. Dolayısıyla kapılar açılırsa tek taraflı açılır gibi bir yaklaşım vardır. İki toplumlu Komitede ne karar alınacak ben de merakla bekliyorum ama işin siyasi boyutunu da unutmamak gerekir. O taraftan gelecek bir emrivakiyi KKTC’nin kabul etmesi söz konusu değildir. Ama tekrar ediyorum bütün içtenliğimle söylüyorum, kapıların açılmasını ben de çok istiyorum ancak halkın sağlığını da ön planda tutmak zorundayız. Biliyorsunuz Güney’de hala pozitif vaka var ve bu önemlidir. İnşallah kapıların açılacağı gün yakındır” dedi.