“Tatar, İngiltere’nin ‘Ciddi Dolandırıcılık Suçları’ listesinde”

Cyprusmail gazetecileri, İngiltere’nin Ciddi Dolandırıcılık Suçları Bürosu’na ulaşarak Başbakan Ersin Tatar hakkındaki suç iddialarını sorarak teyit aldı.

Cyprusmail’in haberine göre, Ciddi Dolandırıcılık Suçları Bürosu’nda Tatar ile ilgili dava kapatılmadı ancak ileriye de taşınmadı.

Büro yetkililerinin, Tatar hakkındaki soruşturmanın sürdüğünün açıkladığı yazıldı.

Yetkililerin, “Tatar hakkındaki diğer iddiaları onaylama ve reddetme şansımız yoktur” dediği kaydedildi.