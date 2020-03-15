Tatar: "İngiltere'den gelmeyin"

Başbakan Ersin Tatar Bakanlar Kurulu toplkantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklamasında İngiltere'de yaşayan KKTC vatandaşlarının ülkeye gelmemeleri çağrısı yaptı.

İşte Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Evinizden çıkmayın"

“Evinizden çıkmayın. Güvende kalın. Zorda kalmadıkça, herkesi eve kapama gibi düşüncemiz yoktur. Elbet biz halk sağlığını çok iyi değerlendiriyoruz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Her gün elzem hizmetlerin devam etmesi için bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar minimum seviyelerde tutulmaktadır. Elzem hizmetler devam etmektedir. Devlet ve özelde işlemeyenlerin evde kalması lazım. Marketler açık kalıyor. Temel ihtiyaçlar için marketler açık kalacak. Ancak toplu halde marketlere gitmek, tüm bu çalışmalara ve fedakarlıklara haksızlık olur.

"Söylemsi zor ama İngiltere'den gelmeyin"

Bakanlar kurulu ayrıca Birleşik Kırallıkta bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça orada kalmaları ve KKTC’ye gelmemeleri yönünde çağrı yaptı. Bu kolay değil. Zor bir açıklamadır. Fakat anlıyoruz ki İngiltere farklı bir politika izliyor ve farklı bir politika izliyor. Tedbir almıyor.

Bizde 6 vaka var. 4’Ü Alman vatandaşı ve 2’si İngiltere’ye temaslı kardeşlerimiz. Biri burada yaşayan ve İngiltere’de tatil yapan. Diğerinde İngiltere’de yaşayan ve 4 Marta KKTC’ye gelen başka bir Kıbrıslı Türk. İngiltere bağlantısı bir risk.

Benim sağlık bilim kurulu ile yaptığım toplantıda en büyük risk faktörü dış bağlantısıdır. Risk daha fazla yakın temasta olduğumuz bu virüsün yayıldığı ülkelerdedir.

Şimdi bağlantı İngiltere’de yaşayan vatandaşlardır. Geldikleri taktirde 14 gün gözlemde bulunacaklardır. Bizim için en büyük risk İngiltere’deki insanlarımız. Bilimsel anlamda bana ifade edilen bu yönde. Yapılacak olan bağlantıyı minimuma indirmek. Gelmemeleri yönünde çağrı yapıyoruz. Gelecek olurlarsa 14 gün gözlem altında kalacaklar.”

"Seçimi düşünecek takatimiz yok..."

Seçimi düşünecek takatimiz yok. Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır.

"Sokağa çıkma yasağı gerçekçi değildir"

"Cumhurbaşkanın ömnerdiği 14 gün herkesi evine kapayın önerisi bana göre hiç de gerçekçi değildir. Bugün bir takım temel hizmetlerin yapışlaiblmesi için insnaların dışarı çıkması gerekmekteydi. Ve şu an elzem hizmetler için çıkıyorlar. Bizim halkımıza çağrımız elzem olmadığı sürece dışarı çıkmamaktır."