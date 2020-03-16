Tatar: "İki kişiye dava okundu"

Başbakan Tatar Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.

"Her şey gayet iyi gidiyor. Bilimsel çalışmalarla süreç kontrol altında. Bizim nüfusumuza göre, aldığımz tedbirlerle özellikle sınırlarda ve giriş kapılarındaki kısıtlamlarlar ile KKTC korunmakta.

Bu anlayış ile bu iş yönetildiği taktirde bu süreci aşacağız.

Ancak Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağı ifadeleri gerçeği yansıtmıyor.

Biz bir kere bu işi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Hala daha bizim çağrımıza cevap vermeyecekse halkımız, kısmi bir eve kapatma olaiblir. Ama bunu istemiyoruz. KKTC’de böyle baslkıcı bir anlayışın kabul görmeyeceğini düşünüyoruz.

Günün sonunda eğer böyle bir duuröm hasıl olursa buna da başvurabiliriz. Bir kez daha halkımıza çağrı yapmak istiyorum. Elzem ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkmayın. Bunu istismar etmeyin."

İki dava:

"Gözlem altında bulunması gereken ve dışarıda tespit edilen İki vatandaşa dava okundu."

Uçakta iki Kıbrıslı Türk vardı

Tatar güneye bu akşam inen ve olay çıkan uçaklarda Kıbrıslı Türk öğrencilerin de olduğunu söyledi. Takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Bugün sayı 6, yarın ne olur bilemeyiz… Mart sonuna kadar bu titizliği devam ettirmemiz lazım. Bugün dünyada herkes bunu konuşuyor. Bunun sağlık boyutu var, ekonomik boyutu var. Sağlık yönünden iyi yönetildiğini düşünüyorum. Aldığımız tepkiler de bu yönde.

Süreç başarılı

"Başarılı bir şekilde bu süreç yönetiliyor. Günün sonunda kalabalıklardan uzak durmamız lazım."

Anne-Babalar da risk altında

"İngiltere’den buraya gelmiş ve şu an evinde olsa da dışarıya çıkmaması gerekir.

Annesi babası da dikkat etmesi lazım. Onlar da dikkat etmeli. Onlar da risk grubunda. Sizin evladınız evine geldiğinde yakın temasa geçtiyse annesi babasına da geçmiş olabilir. Herkesin dikkat etmesi lazım."