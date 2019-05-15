Tatar: İhtimalleri konuştuk

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

Tatar, CTP Genel Merkezi’nde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşüyor.

Görüşmede UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik ederken, Erhürman'a ise CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik ediyor.

Görüşmede UBP'den milletvekilleri Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu, CTP'den de milletvekilleri Armağan Candan, Sıla Usar İncirli ve CTP Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı da hazır bulundu.

Görüşme sonrası UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basına açıklama yaptı.

TATAR: “GÜZEL BİR SOHBET OLDU”

İlk sözü alan UBP Genel Başkanı Tatar, Erhürman'a teşekkür etti, görüşmede güzel bir sohbet olduğunu ve iki büyük partinin önümüzdeki süreci değerlendirdiğini, bunun demokrasi kültürünün gereği olduğunu söyledi.

Tatar, görüşmeleri diğer partilerle de yapıp ya bir koalisyon hükümeti kuracaklarını veya ülkeyi seçime götürmek için bir koalisyon olasılığını değerlendireceklerini belirtti.

Ersin Tatar, ihtimallerin ya CTP’yle ya da HP ile hükümet kurmaları veya bir seçim hükümeti kurarak ülkeyi bir seçime götürmeleri olduğunu söyledi.

Bugün ilk görüşmeyi yaptıklarını, bunun ön görüşme olduğunu ifade eden Tatar, görüşmelerin ardından değerlendirmeler yapılacağını söyledi.

ERHÜRMAN: “UZUN SÜREDİR BİR FORMÜL VAR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP olarak bu süreçte sorumlulukla davrandıklarını ve bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, ülkede uzun süredir bir hükümet formülünün olduğunu ve sürekli gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, “Şu anda gündemde bir hükümet formülü var... Kendilerine başarı dilerim” dedi.

“YETKİLİ KURULLARDA DEĞERLENDİRME GEREĞİ BULMADIK”

Tufan Erhürman, UBP ile ön görüşme yaptıklarını ancak koalisyon hükümetinde yer almayı yetkili kurullarında değerlendirme gereği bulmadıklarını ifade ederek, ortada bir hükümet formülü olduğunu işaret etti ve "O formülü yürütsünler, bunu dostça söylüyorum, başarılar dilerim" dedi.

Fotoğraflar Ayşe Güler