Tatar HP’den destek istedi

UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Halkın Partisi Başkanı Yenan Senin ve Ersin Tatar görüşme sonrası basının karşısına geçti. Tatar ‘destek istedim’, Senin, ‘PM karar verecek’ dedi. “Yeni dönemde yeni pozisyonunu anlattım, desteklerini talep ettim” diyen Ersin Tatar, seçime katılım çağrısını da yineledi. Halkın Partisi’ne gösterecekleri ilgi alaka için teşekkür eden Tatar, aktardıklarını değerlendirmeleri temennisini belirtti. Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin de, kararın Parti Meclisi’nce verileceğini belirtti, Tatar’ın ardından Mustafa Akıncı’nın da kendilerini ziyaret edeceğini hatırlattı. Bir an önce toplumsal birlikteliğin sağlanması gerekliliğine vurgu yapan senin, Tatar’a 2. Turda başarılar diledi.