Tatar: Görüşmelerde yakınlaşma var

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, UBP ile HP yeniden bir araya geldi. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki görüşmeci heyetler, Halkın Partisi Genel Merkezi’nde ‘resmi’ olarak ikinci kez görüştü.

Görüşmede HP Heyetinde Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç, Yenal Senin gibi isimler yer aldı. UBP Heyetinde ise Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Özdemir Berova ve Dursun Oğuz yer aldı.

Görüşme sonrası Tatar ve Özersay bu kez yan yana, ortak açıklama yaptı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün ilk toplantıya nazaran ‘anlatan ve görüş paylaşan’ konumunda olduklarını söyledi, görüşmelerin koalisyon ortaklığına dönüşüp, dönüşmeyeceğinin önümüzdeki toplantılarda belli olacağını aktardı.

UBP Genel Başkanı Tatar ise “Bugün kahveleri içtik” dedi, Pazar günü yeniden görüşeceğine, hafta başına kadar koalisyon görüşmelerinin netleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özersay: “Anlatan ve görüş paylaşan konumundaydık”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün ilk toplantıya nazaran ‘anlatan ve görüş paylaşan’ konumunda olduklarını söyledi, görüşmelerin koalisyon ortaklığına dönüşüp, dönüşmeyeceğinin önümüzdeki toplantılarda belli olacağını aktardı.

Özersay’ın açıklamaları şöyle: İlk toplantıda, UBP’nin görüşlerini aktardıklarını, bizim daha çok dinleyen konumunda olduğunu söylemiştim. Bugün ise anlatan ve görüş paylaşan konumunda olduk. HP’nin çeşitli konulardaki hassasiyetlerini, düşüncelerini anlatma imkanı bulduk. Kendi değerlendirmelerini yapacak.

Bir partinin değil, her iki partinin hassasiyetleri vardı.

Paylaştığımız görüşmeler doğrultusunda UBP’de değerlendirmeler yaparak, görüşlerini bizimle paylaşacaktır.

Bu bir süreçtir. Önümüzdeki toplantı ya da toplantılarda koalisyon ortaklığına dönüşüp, dönüşmeyeceği belli olacak.

Süreç ister olumlu, ister olumsuz sonuçlansın çok uzamamalı… Temel prensiplerle ilgili görüş alışverişi öze dair konuşulmaya başlandı.

Tatar: “Bugün kahveleri içtik”

UBP Genel Başkanı Tatar ise “Bugün kahveleri içtik” dedi, hafta başına kadar koalisyon görüşmelerinin netleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tatar, hafta sonunu değerlendireceklerini belirterek, “Temel prensipler üzerinde mutabakata vardıktan sonra değerlendirme yapacağız” dedi.

Tatar’ın açıklamaları şöyle:

Sürecin uzamaması için görüşleri değerlendikten sonra tekrar buluşmak düşüncesindeyiz. Hangi aşamaya geleceğini kamuoyu ile paylaşacağız.

Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda süreci hızlandırmak gerekiyor.

Hafta sonu değerlendirerek, süreci bir noktaya getirmek istiyoruz.

Bugün kahveleri içtik. Temel prensipler üzerinde mutabakata vardıktan sonra değerlendirme yapacağız. Hafta başında nihai sonuca ulaşmak için yoğun çaba vardır.

15 gün süre var. Hafta başına kadar bu işleri netleştirmek gerekiyor.

Temel prensiplerde gerileme yok. Özersay iyi bir müzakereci. Her şey başından konuşulacak. Konuşulmadığı takdirde sorun oluyor. Herkes sorumluluğun bilincinde... Ülke bir takım hizmetler bekliyor. Herkes biri birini istismar etmeden hareket etmeliyiz.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelmedi. Günü geldiğinde konuşuruz. Bakanlıklarla ilgili de bir şey konuşulmadı. Temel prensiplerde sıkıntı yok.

FOTO: Fehime Alasya