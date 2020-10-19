Tatar görevinin başında

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Ersin Tatar’ın yemin edene kadar görevinin başında olduğunu ve UBP Genel Başkanlığı’na devam edeceğini söyledi.

TAK muhabirinin UBP Genel Başkanlığı’yla ilgili süreç hakkındaki sorusunu yanıtlayan Saner, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasının ardından, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın hangi göreve devam edeceğine karar vereceğini ve sürecin başlayacağını kaydetti.

Ersin Tatar’ın yemin etmesinin ardından UBP Grubu ve yetkili organlarının toplanarak süreci değerlendireceğine işaret eden Saner, daha iyi, güzel işler yapabilmek için UBP’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Başbakanlık, mazbata töreninin bugün saat 15 .00'de yapılacağını duyurdu. Tören, Yüksek Adliye Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.