Tatar, Fuat Oktay ile telefonda görüştü
Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA’nın haberine göre görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve ikili ticari ilişkilerin yanı sıra turizm ve eğitim konuları ele alındı.
Foto: Arşiv
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Etiketler : Ersin Tatar, Fuat oktay
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