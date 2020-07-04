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Tatar, Fuat Oktay ile telefonda görüştü

Tatar, Fuat Oktay ile telefonda görüştü

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA’nın haberine göre görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve ikili ticari ilişkilerin yanı sıra turizm ve eğitim konuları ele alındı.

Foto: Arşiv

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