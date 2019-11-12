Tatar, Fox TV'de programa çıkacak

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak ve Fox TV’nin programa katılmak üzere yarın sabah İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar İstanbul’da bulunduğu süre zarfında Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek. Yarın akşam 20.30'da gerçekleşecek olan ziyarette İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek olan Başbakan, 14 Kasım Perşembe günü Fox TV'de sabah 8.00-10.00 saatleri arasında “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.

13 Kasım 2019 sabah 09:25’de İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrılacak olan Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 14 Kasım 2019 saat 14.10’da ülkemize dönecek.