Tatar, Erdoğan ile görüşecek
Ankara'da temaslarda bulunan Başbakan Ersin Tatar yarın İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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Ankara'da temaslarda bulunan Başbakan Ersin Tatar yarın İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Başbakan Ersin Tatar, yarın sabah Ankara'dan İstanbul'a geçecek.
Başbakan Tatar, yarın saat 15.00'te İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelecek.
Başbakan Tatar'ın, Erdoğan'la yapacağı görüşmenin ardından ülkeye dönmesi bekleniyor.
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