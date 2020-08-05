Tatar Erdoğan ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşmede TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Tatar 17.00'de özel uçakla İstanbul'dan adaya dönecek Saat 18.00 gibi burda olması beklenen Başbakan dönüşünde havaalaninda açıklama yapacak