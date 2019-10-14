Tatar: Cumhurbaşkanı’nın görüşleri halkı temsil etmiyor”

Meltem SONAY

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının ardından, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ile oluşan gerginlik Meclis Genel Kurulu’na da yansıdı.

Başbakan Ersin Tatar, siyasetin her gün kendi gündemini belirlediğini belirtti, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması ile gündemin değiştiğini ifade etti.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

Maksadının ne olduğunu halen daha tam anlamamakla birlikte bizi üzen bir gelişme oldu. Belli ki bize hiçbir faydası olmamıştır. Varlığımız çok özverili bir sürecin sonucudur. Kendi aramızda siyasi farklılıklar olsa da aynı noktada buluştuğumuzu hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin katkılarının devam etmesi gerektiği zorunluluğunu da biliyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı’nın geneli Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vaz geçmez. Bu hak da Türkiye’nindir. Bize sadece görüşümüzü söylemek düşer.

Böyle bir açıklama olacağına keşke hiç olmasaydı. Kafaları karıştıran bir duruma vesile olmuştur Büyük bir tepkiye neden olmuştur. Bu açıklama Kıbrıs Türk Toplumu’nun duruşunu temsil etmez. KKTC Cumhurbaşkanı olarak bu açıklama talihsiz olmuştur ve Kıbrıs Türkü de bu açıklamadan rahatsız olmuştur. Kıbrıs Türkü yara almıştır.

Cumhurbaşkanı bize göre bize göre büyük hata yapmıştır. Meclis’in bunu değerlendirmesi gerekir. Hükümet ortağımızla değerlendirdik. Derhal bir komite kurulması Meclis’in Türk ordusuna başarı dilemesi gerekir. Ortak Metinde Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları da değerlendirmelidir, derhal.

Komite’nin çalışmalarının bugün tamamlanması ve en geç yarına bir açıklama yayınlanması gerektiği görüşünü belirten Tatar, partilere ortak açıklama çağrısında bulundu.

YDP Genel Başkanı Arıklı: Güven tazelemek için istifa etmeli

İkin sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı TC’nin Barış Pınarı Harekatı’nı yapma zorunluluğu olduğunu söylerken, ‘gönül isterdi ki Hükümet anında Bakanlar Kurulu’nu toplayıp bir destek kararı çıkartsın’ dedi, Cumhurbaşkanı’ndan da aynı desteğin beklendiğini ifade etti.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı dördüncü gün evlere şenlik bir açıklama yaptı. Keşke hiç yapmasaydı. Adeta Türkiye’ye akıl veriyor. Hangi devlet terör örgütleri diyalog kurmuş?

Bir yıl içinde değişen nedir? Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere kısa süre kala hem kendi saflarını sıklaştırmayı, hem de en büyük rakibinin partisinin içinde gedik açmayı hedefliyor.

Herkes safını belirlemek durumunda. Ya Mehmetçik’in yanında, ya da teröristin yanında olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı davaya ihanet niteliğinde bir açıklama yapmış olabilir ama konumu gereği devlete saygı duyan herkes o makama saygılı olmak durumundadır.

Cumhurbaşkanı’nın bundan böyle 3’lü zirvede veya 5’li zirvede yer alması doğru değildir. Güven tazelemek için istifa etmelidir.

TDP Milletvekili Zeki Çeler: “Yarattığınız bölücülük ve huzursuzluk sayesinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna siz otursanız dahi bunu düzeltmeniz mümkün olmayacaktır”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın teröristlerle değil, Suriye devleti ile diyalog çağrısında bulunduğunu ifade etti. Çeler, Türkiye’ye darbe girişiminde daha ilk açıklama ve desteğin Akıncı’dan geldiğini anımsattı.

Çeler’in ifadeleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını siyasi rant uğruna Türkiye yetkililerine başka türlü aktarma hiçbir işe yaramaz. Yarattığınız bölücülük ve huzursuzluk sayesinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna siz otursanız dahi bunu düzeltmeniz mümkün olmayacaktır.

Tolumdaki sükûneti bozuyorsunuz. Bu ülkede gerçekten TC Yetkilileri ile huzur ve barış istiyorsak siz de biz de söyleyeceğimiz sözlere çok dikkat edeceğiz. Bu ülkede toplumsal bütünlüğü sağlamak zorundayız. En ufak bir olayda sosyal medyaya yazılan bir yazı, paylaşılan fotoğraflar, getiren götürenlerle de kötü şeylere yol aşmaktadır.

Hiç kimse savaşı istemez, herkes barışı ister. Şimdi orada dökülen Mehmetçik’in kanı kan değil midir? O açıklamaları doğru okumak istemezseniz, istemezsiniz?

TC Yetkilileri ve Halkı lütfen 15 Temmuz gecesi de kimin ne zaman ne açıklama yaptığına baksın

Tatar: Yapılan hatanın düzeltilmesi için bir adım atılmalı

Başbakan Tatar, yeniden söz aldı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını kınadıklarını söyledi. Kıbrıs Türkü’nün bu açıklamalardan hiçbir fayda görmeyeceğini söyleyen Tatar, savunulamayacağını da ileri sürdü.

“Yapılan hatanın düzeltilmesi için bir adım atılmalı” diyen Tatar, Meclis’te ‘ortak metin’ çağrısını yineledi.

“Biz bunun sosyal medyada gördük… Niyeti neydi. Hata yapmıştır.” dedi