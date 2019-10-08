Tatar: “Come on Ers”i kendim söyledim



Milletvekili Şahali’nin “Sayın Başbakan ve Şakaları” başlıklı konuşması, Meclis başkanlığınca “Sayın Başbakanın Söylemleri” diye değiştirildi





Meclis’te “Sayın Başbakanın Söylemleri” başlıklı konuşma yapıldı.

“Her fırsatta esprileriyle bizi gülümseten Sayın Tatar dün dokunulmazlığın kaldırılması konusunda susmayı tercih etti” diyen CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan’ın söylemlerindeki “şakaları” Meclis kürsüsüne taşıdı.

Şahali, “Come on Ers”, “Bilmediğin düğmeye basmayacan” gibi sözlerden sonra bu konuşmayı yaptığını söyledi.

“Come on Ers”ü kendisinin dile getirdiğini anımsatan Başbakan Tatar ise “Sen bunu buraya taşıyarak benim reklamımı yapıyorsun. Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum, kendimi kabul ettiriyorum ben. İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur” dedi.

Konuşma başlığı değiştirildi

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Sayın Başbakanın Söylemleri” başlıklı konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Şahali, aslında konuşma başlığının daha önce farklı şekilde belirlendiğini ancak bunun rencide edici bulunduğu için Meclis tarafından değiştirildiğini anlattı.

Sayın Başbakan kendisini esprili biri olarak tanımlarken kendisinin “Sayın Başbakan ve Şakaları” başlıklı konuşma yapmak istemesinin neresinin rencide edici olduğunu anlamadığını kaydeden Erkut Şahali, amacının asla rencide edici olmak olmadığını kaydetti.

Amacının siyasette şakanın yerinden bahsetmek olduğunu dile getiren Şahali, “KKTC halkının, Meclisinin ve siyasetinin Sayın Başbakan’dan, en azından zaman zaman, ‘başbakanmış gibi’ konuşmasını istediğini anlatmak istediğini” söyledi.

Şakalarla bezeli konuşmalar arasında nerenin ciddi olduğunu anlamayabilmek için böyle bir başlık seçtiğini dile getiren Şahali, Kıbrıs konusu konusundaki açıklamaları örnek verdi.

Şahali, “Come on Ers”, “Bilmediğin düğmeye basmayacan” gibi sözlerden sonra bu başlığın sorun olmaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

“Her fırsatta esprileriyle bizi gülümseten Sayın Tatar dün dokunulmazlığın kaldırılması konusunda susmayı tercih etti” diyen Şahali, bunu manidar bulduğunu anlattı.

“Siz bu ülkenin başbakanısınız” diyen Şahali siyasette itibar kaybının sadece bugünkü siyasetçilerden kaynaklanmadığını ancak sadece bugünkü siyasetçilerin bu durumu çözebileceğini belirtti.

Erkut Şahali, Başbakan’dan verilere dayalı ve ciddi şekilde açıklamalar yapmasını istedi.

“Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum”



Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Tatar “Kimseye ne hakaret ettim ne alay ettim ne de bel altı vurdum” diyerek bazı söylemlerinin başka yerlere çekildiğini ancak yaptıkları işlerin ortada olduğunu dile getirdi.

Meselelerin medeni şekilde halli için ülkedeki refahın artması için çalıştıklarını dile getiren Tatar, dürüst, şeffaf ve memleket aşkı ile hareket ettiğini anlattı.

Kıbrıs konusunda, federal temelli bir çözüm arayışında olmakta bir umut görmediklerini dile getiren Tatar bu nedenle alternatif fikirlere değinildiğini kaydetti.

Demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün alternatif düşünceleri gündeme getirebilmeyi gerektirdiğini kaydeden Başbakan Tatar, farklı şekillerde düşünmenin doğal olduğunu anlattı.

Tatar, sorunların çözülmesi, ekonominin büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı konuların gerekirse bazen spor kulüplerinde yumuşatılarak halka anlatılması gerektiğini dile getiren Ersin Tatar, yeri geldiğinde gergin havayı yumuşatmak için espri de yapılması gerektiğini anlattı.

“Come on Ers”ü kendisinin dile getirdiğini anımsatan Başbakan Tatar, “Sen bunu buraya taşıyarak benim reklamımı yapıyorsun. Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum, kendimi kabul ettiriyorum ben. İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur” dedi.

“Detaylı, ayrıntılı, doyurucu konuşmalar da yapılıyor. Lütfen bizim hakkımızı yemeyin” diyen Başbakan Tatar, doğru bir iş yapılacaksa hep birlikte çalışmak gerektiğini dile getirdi.