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Tatar, CNNTürk'te programa katılacak

Tatar, CNNTürk'te programa katılacak

Başbakan Ersin Tatar, Pazar günü saat 10.00’da CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katılacak. Tatar, bu çerçevede yarın akşam 19:55’te İstanbul’a gidecek.

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Başbakan Ersin Tatar, Pazar günü saat 10.00’da CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katılacak. Tatar, bu çerçevede yarın akşam 19:55’te İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersin Tatar’ın, İstanbul’daki programını tamamlanmasının ardından pazar akşamı saat 19:00’da yurda dönmesi bekleniyor.

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