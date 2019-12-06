Tatar, CNNTürk'te programa katılacak
Başbakan Ersin Tatar, Pazar günü saat 10.00’da CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katılacak. Tatar, bu çerçevede yarın akşam 19:55’te İstanbul’a gidecek.
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Başbakan Ersin Tatar, Pazar günü saat 10.00’da CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katılacak. Tatar, bu çerçevede yarın akşam 19:55’te İstanbul’a gidecek.
Başbakan Ersin Tatar’ın, İstanbul’daki programını tamamlanmasının ardından pazar akşamı saat 19:00’da yurda dönmesi bekleniyor.
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Etiketler : Ersin Tatar
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