Tatar “Çaluda’lı” kabine sundu iddiası

"Özel İzin Özel Uçuş Skandalı" ile başlayan siyasi kriz kabineden değişime yol açtı. Başbakan Ersin Tatar yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Yeni kabinede Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınarak yerine Kutlu Evren’in getirildiği iddia edildi.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da Aytaç Çaluda’nın isminin yazıldığı öne sürüldü.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan Çaluda’nın yeni kabinede yer aldığına ilişkin bilgi üzerine Akıncı’nın Başsavcılık’tan görüş istediği iddia edildi. Başsavcı şu sıralarda Cumhurbaşkanlığı’nda bulunuyor