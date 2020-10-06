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TATAR, BU KEZ ERDOĞAN’A GİDİYOR

TATAR, BU KEZ ERDOĞAN’A GİDİYOR

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Başbakan Ersin Tatar görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren güncel konular ele alınacak. Başbakan Tatar saat 13.30’da adadan ayrıldı .  

Tatar bu gece yurda dönecek. 

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