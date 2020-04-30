Tatar: “Biraz katkı, biraz borçlanma ile gemiyi yüzdüreceğiz"

Başbakan Ersin Tatar Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, ekonominin yeniden ayağa kalkması ve ekonominin canlanması için yapılabileceklere dönük toplantılarını sürdürdü. Başbakan Ersin Tatar, bu kapsamda çeşitli sektör temsilcileri ile örgüt temsilcilerini bugün Başbakanlık’ta kabul ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve örgüt-sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi görüş ve önerilerini aldı.

Bu kapsamda bu sabah Makinistler Birliği, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliğini (MASİB) ve Kar-İş heyetini kabul ederek görüşen, sorun ve düşüncelerini dinleyen Başbakan Tatar, öğleden sonra ise Tedarikçilerden oluşan bir heyeti, Berberler Birliğini, ve İŞAD heyetini de ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar, ekonominin devletin devamlılığı için önemli olduğunu ancak sağlığın da halkın geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yaparak tüm konuları masaya yatırdıklarını ve ilgili paydaşların da görüşleri çerçevesinde bir yol haritası çizme uğraşı içinde olduklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede sağlık bilim kurulundaki görüşlere itibar edilerek, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarıyla başarıya ulaşıldı diyen Başbakan “Biz ilk önce sağlık dedik ve böyle bir irade ortaya koyduk. Birçok ülkenin almaya cesaret edemediği tedbirleri kararlılıkla ürettik ve bulaşmanın ülkeye yayılmasını önledik. Büyük bir başarı elde ettik Ancak bunda yalnız değiliz. Bunu Kıbrıs Türk Halkı, kurum ve kuruluşları ile başardık. Dünyada adımız geçiyor. KKTC devletinin yaptığı işlerden, aldığı tedbirlerden dolayı vakalar hafif bir şekilde geçmektedir. Halkımızın da bize güven duyup kararlarımıza uyması ile doğru yolda ilerliyoruz.”dedi. “Ancak bu durumda asla rehavete kapılmamalıyız” diyen Başbakan, ama ekonomik hayat açısından da bir yerden başlamak gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, “Bizim bu işi en hafifi ile geçirmemiz, bu işten başarıyla çıkmamız adanın cazibesini de artıyor. Bunun ekonomik toparlanmamıza da olumlu yansıması bekleniyor. Ekonomik olarak düzelme zaman alacak ama KKTC eski potansiyelini yakalayabilecektir. Rakamlarda düşüş olmuştur ancak rakamlar yavaş yavaş eski noktasına gelecektir. Yardım ve katkılarla eski haline dönecek” ifadelerini kullandı.

4 Mayıs sonrası sürece hazırlanmak için yapılabilecek çalışmalar ve sektör temsilcilerinin görüş ve düşüncelerini dinleyerek yararlı çalışmalar yaptığını kaydeden Başbakan Ersin Tatar, salgının kontrol altına alındığını, bunu bilim insanlarının kendisine sunduğu raporlar doğrultusunda açıkladığını, ancak yine onların belirttiği gibi asla rehavete kapılmayacaklarını, önlemlerin süreceğini ve gerek içe gerekse dışa dönük açılmanın bilimin ışığında aşama aşama olacağını vurguladı.

“Her zaman umutlu olduk. Kendimize, halkımıza güvendik. Kıbrıs Türkü bu zorluğun da üstesinden gelir diye düşündük ve öyle de oldu. Herkese teşekkür ediyorum.” diyen Başbakan Tatar “inanıyorum ki salgının yayılmasını önleme işini iyi yönetmekle, bulduğumuz umut ortamının da katkısıyla birkaç ay sonra ekonominin çarkları dönmeye başlayacaktır.”

Ekonomiyi toparlamanın zaman alacağını da kaydeden Başbakan, “biraz katkı, biraz borçlanma ile kaynak yaratarak bu işi sürdürebileceğimizi ve gemiyi yüzdüreceğimizi düşünüyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. İlk sağlık halledeceğiz dedik yaptık. Şimdi sıra ekonomide.. Zaman alacak ama halkımızın da desteğiyle başaracağız” dedi.

Açılmaların bir düzene bağlı olarak gerçekleştirileceğini, uyulması gereken kuralların da yayınlanacağını anlatan Başbakan Tatar, örgüt temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, uygulamaya konulacaklar konusunda da taraflarla konuyu değerlendirmekte olduğunu söyledi.