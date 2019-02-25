Tatar: “Bırakın Meclis’i Hükümet’te bile konsensüs yok”

Meltem SONAY

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar yarınki Kıbrıslı Liderler görüşmesine ilişkin konuştu, Meclis Genel Kurulu karıştı.

Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ndeki milletvekillerinin en az 35’inin ‘iki devletliliği’ savunduğunu iddia ederken, “azınlık Cumhurbaşkanı ile işbirliği içinde bizi yönetmeye çalışıyor” şeklinde konuştu..

Meclis Genel Kurulu toplantı… Tatar, Kıbrıslı Liderler Akıncı- Anastasiadis görüşmesine ilişkin söz aldı.

Meclis Başkanı’nın ‘Konsensüs’ açıklamasını hatırlatan Tatar, “Ben burada konsensüs ne duydum ne gördüm. Hükümet’in Dış İşleri Bakanı bile farklı konuşur” dedi.

Esasında oynananın ‘bir oyun’ olduğunu ileri süren Tatar, “Biz kökten Gutteres Belgesi’ne karşıyız” dedi, evet demelerinin de mümkün olmadığını kaydetti.

“Bırakın Meclis’i Hükümet’te bile konsensüs yok” diyen Ersin Tatar, CTP’nin kendi içerisinde bile ‘dağınık’ olduğunu savundu.

Ersin Tatar’ın bu ifadeleri Meclis Genel Kurulu’nda seslerin yükselmesine neden oldu, Tatar, “Niyazi Kızılyürek kimin adına aday oluyor” diye CTP’li milletvekillerine sordu.

CTP İlçe Başkanı’nın AP Seçimleri’nde aday olay Niyazi Kızılyürek için oy istediğini de iddia eden UBP Genel Başkanı Tatar’ın ifadeleri şöyle:

“Bizim böyle bir adaylığa sıcak bakmamız mümkün değildir. KKTC’de bir irade vardır. Bugün burada iki devletliliği savunan milletvekillerinin sayısı en az 35’tir. Ama bakıyoruz ki azınlık Cumhurbaşkanı ile işbirliği içinde bizi yönetmeye çalışıyor.

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