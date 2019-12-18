Tatar, başbakanlık görevinin neredeyse bir ayını yurtdışında geçirdi
Başbakan Ersin Tatar, yurtdışına sık sık yaptığı “iş ziyaretleri” ile ülke gündemini meşgul ediyor.
Başbakan Ersin Tatar, yurtdışına sık sık yaptığı “iş ziyaretleri” ile ülke gündemini meşgul ediyor.
GazeddaKıbrıs, Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışına yaptığı ziyaretleri derleyerek, 1 Haziran’dan beri hükümetin başında olan Ersin Tatar’ın kaç kez yurtdışına çıkış yaptığını tespit etmeye çalıştı.
İlk ziyaret, göreve başladıktan 2 gün sonra
Başbakan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la birlikte İstanbul’a yaptı. Ziyaretin bir gün sürdüğü İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşüldü.
Ülke gündemi dışında her türlü ziyareti gerçekleştirmesiyle meşhur Başbakan Ersin Tatar’ın 6 aylık görev süresi boyunca yurtdışına yaptığı ziyaretleri sizler için derledik. Araştırma, Tatar’ın yurt içinde gerçekleştirdiği tören, açılış, festival, nişan, düğün gibi ziyaretleri kapsamamaktadır.
Öte yandan bugün (dün) yayımlanan bir başka haberde ise Başbakan Ersin Tatar’ın yarın (bugün) Ankara’ya gideceği ve Ankara ziyaretinde kendisine Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın eşlik edeceği öğrenildi.
Tarih
Ziyaret Edilen Şehir/Ülke
Ziyaret Süresi
3 Haziran 2019
İstanbul/Türkiye
1 gün
30 Temmuz 2019
İstanbul/Türkiye
1 gün
20 Ağustos 2019
Mersin/Türkiye
1 gün
22 Ağustos 2019
Ankara/Türkiye
1 gün
25 Ağustos 2019
Konya/Türkiye
1 gün
26 Ağustos 2019
Muş/Türkiye
1 gün
19 Eylül 2019
Ankara/Türkiye
3 gün
22 Ekim 2019
Anamur/Türkiye
1 gün
25 Ekim 2019
Hatay/Türkiye
2 gün
7 Kasım 2019
İstanbul/Türkiye
2 gün
13 Kasım 2019
İstanbul/Türkiye
1 gün
26 Kasım 2019
İstanbul/Türkiye
1 gün
27 Kasım 2019
Strazburg/Fransa
2 gün
28 Kasım 2019
Londra/İngiltere
2 gün
7 Aralık 2019
İstanbul/Türkiye
1 gün
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