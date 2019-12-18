Tatar, başbakanlık görevinin neredeyse bir ayını yurtdışında geçirdi

Başbakan Ersin Tatar, yurtdışına sık sık yaptığı “iş ziyaretleri” ile ülke gündemini meşgul ediyor.

GazeddaKıbrıs, Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışına yaptığı ziyaretleri derleyerek, 1 Haziran’dan beri hükümetin başında olan Ersin Tatar’ın kaç kez yurtdışına çıkış yaptığını tespit etmeye çalıştı.

İlk ziyaret, göreve başladıktan 2 gün sonra

Başbakan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la birlikte İstanbul’a yaptı. Ziyaretin bir gün sürdüğü İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşüldü.

Ülke gündemi dışında her türlü ziyareti gerçekleştirmesiyle meşhur Başbakan Ersin Tatar’ın 6 aylık görev süresi boyunca yurtdışına yaptığı ziyaretleri sizler için derledik. Araştırma, Tatar’ın yurt içinde gerçekleştirdiği tören, açılış, festival, nişan, düğün gibi ziyaretleri kapsamamaktadır.

Öte yandan bugün (dün) yayımlanan bir başka haberde ise Başbakan Ersin Tatar’ın yarın (bugün) Ankara’ya gideceği ve Ankara ziyaretinde kendisine Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın eşlik edeceği öğrenildi.