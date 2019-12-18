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  3. Tatar, başbakanlık görevinin neredeyse bir ayını yurtdışında geçirdi
Tatar, başbakanlık görevinin neredeyse bir ayını yurtdışında geçirdi

Tatar, başbakanlık görevinin neredeyse bir ayını yurtdışında geçirdi

Başbakan Ersin Tatar, yurtdışına sık sık yaptığı “iş ziyaretleri” ile ülke gündemini meşgul ediyor.

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Başbakan Ersin Tatar, yurtdışına sık sık yaptığı “iş ziyaretleri” ile ülke gündemini meşgul ediyor.

GazeddaKıbrıs, Başbakan Ersin Tatar’ın yurtdışına yaptığı ziyaretleri derleyerek, 1 Haziran’dan beri hükümetin başında olan Ersin Tatar’ın kaç kez yurtdışına çıkış yaptığını tespit etmeye çalıştı.

 

İlk ziyaret, göreve başladıktan 2 gün sonra

Başbakan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la birlikte İstanbul’a yaptı. Ziyaretin bir gün sürdüğü İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşüldü.

Ülke gündemi dışında her türlü ziyareti gerçekleştirmesiyle meşhur Başbakan Ersin Tatar’ın 6 aylık görev süresi boyunca yurtdışına yaptığı ziyaretleri sizler için derledik. Araştırma, Tatar’ın yurt içinde gerçekleştirdiği tören, açılış, festival, nişan, düğün gibi ziyaretleri kapsamamaktadır.

Öte yandan bugün (dün) yayımlanan bir başka haberde ise Başbakan Ersin Tatar’ın yarın (bugün) Ankara’ya gideceği ve Ankara ziyaretinde kendisine Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın eşlik edeceği öğrenildi.

Tarih

Ziyaret Edilen Şehir/Ülke

Ziyaret Süresi

3 Haziran 2019

İstanbul/Türkiye

1 gün

30 Temmuz 2019

İstanbul/Türkiye

1 gün

20 Ağustos 2019

Mersin/Türkiye

1 gün

22 Ağustos 2019

Ankara/Türkiye

1 gün

25 Ağustos 2019

Konya/Türkiye

1 gün

26 Ağustos 2019

Muş/Türkiye

1 gün

19 Eylül 2019

Ankara/Türkiye

3 gün

22 Ekim 2019

Anamur/Türkiye

1 gün

25 Ekim 2019

Hatay/Türkiye

2 gün

7 Kasım 2019

İstanbul/Türkiye

2 gün

13 Kasım 2019

İstanbul/Türkiye

1 gün

26 Kasım 2019

İstanbul/Türkiye

1 gün

27 Kasım 2019

Strazburg/Fransa

2 gün

28 Kasım 2019

Londra/İngiltere

2 gün

7 Aralık 2019

İstanbul/Türkiye

1 gün

Toplamda 15 tarih

9 şehir

21 gün

 

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