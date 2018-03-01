Tatar: “Asıl üzerinde durulması gereken 5.2 Milyar TL’lik iç borç”

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıkladığı 18 milyar TL’lik borcun 1960’lardan bu yana TC yardımları olduğunu ve gün gele anlaşma olursa Rum tarafı ve BM’yle konuşulsun diye kayıt altına alındığını belirterek, “Asıl üzerinde durulması gereken 5.2 milyar TL tutarındaki gerçek iç borcumuzdur” dedi.

Tatar, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili yazılı değerlendirmesinde, ülkenin ivedi olarak hızlı ekonomik kalkınmaya, alt yapıyı çağdaş bir şekilde geliştirmeye, yatırımların önünü açmaya, vergi kaçaklarını önlemeye, kamu reformuna ve giderek bozulan gelir dağılımını düzeltmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.



“2018 BÜTÇESİNİN BÜYÜLTEN DEĞİL DARALTAN YAPISI VAR”

Ersin Tatar, “2018 bütçesinin ekonomiyi büyülten değil daraltan bir yapısı olduğu” görüşünü belirterek “bu anlayışla ülkenin gereken hızla kalkınamayacağını” kaydetti.

Komitede yapılacak çalışmaların ülke için yararlı sonuçlar doğurmasını dileyen Tatar, “Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın borcun 18 milyar TL’yi bulduğu yönündeki açıklamalarının izaha muhtaç olduğunu, 18 milyarlık borcun 13 milyar TL’den fazlasının Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960’lı yıllardan bu yana Kıbrıs Türkü’ne yaptığı yardımlar olduğunu ve gün gele bir anlaşma olursa Rum tarafı ve BM ile konuşulsun diye kayıt altına alındığını” ifade etti.



“ASIL ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN 5.2 MİLYARLIK İÇ BORÇ”

Tatar, “Asıl üzerine durulması gereken 5.2 milyar TL tutarındaki gerçek iç borcumuzdur” diyerek, Gayri Safi Milli Hasıla 12 milyar TL civarında olduğuna göre 5.2 milyar TL’lik iç borcun bunun yüzde 42’si civarına denk geldiğini, ödenmesine başlanması ve düzenli olarak devam ettirilmesi halinde ekonomi için normal olduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 2009’da UBP hükümetinin aldığı ciddi tedbirlerle bütçenin sürdürülebilir noktaya geldiği görüşünü de ifade ederek, hala bazı sıkıntılar olduğunu, örneğin bir “denk bütçeden” söz edilse de 2018 bütçesinin Türkiye’nin 1.2 milyar TL kredi ve hibe desteğine rağmen açık vereceğinin ön görüldüğünü anlattı.



“MAHALLİ GELİRLERDE İDDİALI BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR”

Bu yılın bütçesindeki yerel ve mahalli gelirlerde ciddi, iddialı bir artış öngörüldüğünü ifade eden Tatar, toplam gelirlerin 4.5 milyar TL, TC katkılarıyla bütçenin tümünün 5.8 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulursa 4.5 milyar TL gelir elde etme hedefinin bazı sorunları gündeme getirecek nitelik taşıdığını kaydetti.

“Böylesi bir bütçe yapısına bakan herkes devletin 2018 yılında gelirlerini artırmak için ciddi çaba göstereceğini, dolayısıyla ekonominin daralacağını söyler. Oysa Kıbrıs Türkü’nün daralan değil, büyüyen bir ekonomiye ihtiyacı var” diyen Tatar, refahın artmasının, ekonominin büyümesine, lokomotif sektörlerin gelişmesine, yatırımların artmasına, su ve elektrik projelerinin hayata geçmesine bağlı olduğunu, bunun için ise istikrar ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı gerektiğini belirtti.

Makro ekonomik dengelerin tesis edilebilmesi için gerekli reform çalışmalarının yapılması ve ekonomik kalkınma için güvenilir bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade eden Tatar, “KKTC’nin ivedi olarak hızlı ekonomik kalkınmaya, alt yapısını çağdaş bir şekilde geliştirmeye, yatırımların önünü açmaya, vergi kaçaklarını önlemeye, kamu reformuna ve giderek bozulan gelir dağılımını düzeltmeye ihtiyacı vardır” dedi ve niyet varsa ülkenin bunları yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.