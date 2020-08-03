Tatar Ankara yolcusu

Başbakan Tatar Fuat Oktay’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine bir günlük çalışma ziyareti için yarın Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar’ın görüşmelerinde, Covid- 19 ışığında Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek; KKTC’nin Covid-19 ‘la mücadelesi ve açılım süreci ele alınarak Türkiye’nin bu sürece katkıları değerlendirilecek.