Tatar Anamur'da

Başbakan Ersin Tatar, dün akşam gittiği Anamur’daki temaslarına başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Anamur'da bulunan Başbakan Tatar, ilk olarak Anamur İskele'de incelemede bulundu.



Başbakan Ersin Tatar, basına yaptığı kısa değerlendirmede, Anamur'un Türkiye'nin Kıbrıs'a olan en yakın noktası olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki gelişmelerin iki ülke için denizlerin çok önemli bir durumda olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, ardından KKTC Su Temin Projesi kapsamında yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulundu.

Tatar'a yetkililer tarafından brifing verildi. Tatar'a, su projesinin tamamlanmasıyla zirai sulama suyunun da KKTC halkının hizmetine sunulacağı bilgisi verildi.

Başbakan Tatar da, "Rüyaydı, hayaldi gerçek oldu, bu konuda emeği geçen, destek veren, evini, arazisini veren Anamurlu kardeşlerim ve herkese teşekkür ederim" dedi.

Tatar, proje ile KKTC'deki kuraklığın tarihte kaldığını ifade ederek, KKTC'de devam eden tünel çalışmalarına da işaret etti ve bu çalışmalar tamamlanınca tarımsal alanda kullanılacak suyun da Güzelyurt ve Mesarya bölgesine ulaştırılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Baraj önünde anı fotoğrafı da çekildi.

BAŞBAKAN TATAR, ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİ

Ardından Başbakan Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Tatar, odaya gelişinde karşılama töreni ve "Özü sözü bir, dik duruşlu sayın KKTC başbakanı Ersin Tatar Anamur'a ve odamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" pankartıyla karşılandı.

Ziyarette Başbakan Tatar'a muz ikram edildi.

Oda Başkanı Torunoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik beraberlik içinde Türkiye'yi her zaman destekleyen Tatar'a teşekkür etti, şükranlarını sundu.

TATAR: "TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ALANDA DAHA DA GELİŞİYOR”

Tatar, Türkiye'nin her alanda başarısını desteklediklerini, doğu Akdeniz'deki çalışmaların da bu bölgeyi çok daha önemli bir noktaya taşıdığını ifade ederek, Anamur ile ticaret ve turizm başta olmak üzere her alanda birlikte çalışıp işbirliklerini geliştirmek istediklerini, bunun önemli olduğunu söyledi.

Tatar, "Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler her alanda daha da gelişiyor. KKTC Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle barış ve huzur ortamında gelişmeye halkının refahını artırmaya devam ediyor. Türkiye'mizin her alanda yanında olduk, Barış Pınarı harekatında da yanında olduk. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatta millet olarak büyük bir başarıya imza attı" diye konuştu.

Anamur ile KKTC'nin görünür bir şekilde ve neredeyse elleriyle dokunacak mesafede olduğunu ifade eden Tatar, birlikte çalışarak hem ilişkileri hem gönül bağını birleştireceklerini kaydetti.

"Ne mutlu bize ki Türk evladıyız" diyen Tatar, KKTC'de huzur içinde yaşamalarının Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkilere bağlı olduğunu savundu, bu yüzden bu tür ziyaretlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi ve örnek olması temennisinde bulundu.

Tatar, "yakın ilişkileri geliştireceğiz. Daha güzel günler bizi bekliyor, birlikte çalışarak daha güzel günlere ulaşacağız. Türkiye bizi yıllarca ezilmekten kurtardı, şimdi devletimiz bayrağımız altında huzur içinde yaşıyoruz. Her alanda çalışarak daha da gelişeceğiz. Turizm, yüksek öğrenim, tarım sektöründe çalışmalarımızı işbirliklerimizi gelişeceğiz" diye konuştu.

“MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ KKTC’DE DE GELİŞTİRECEĞİZ”

Anamur'daki muz yetiştiriciliğini ülkede de geliştireceklerini ifade eden Tatar, "sizden de destek alarak muz yetiştiriciliğini KKTC'de geliştirip karşılıklı iş potansiyellerini artırmalıyız. Bu alanda bıkmadan usanmadan çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Tatar ve oda yetkilileri karşılıklı hediye teatisinde bulundu.

