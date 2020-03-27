“Tatar, Afrikalı öğrencilerden özür dilemelidir”

ODTÜ KKK’de örgütlü KAMPÜS-SEN ve DAÜ’de örgütlü DAÜ-SEN ortak açıklama yaparak Başbakan Ersin Tatar’ın Afrikalı öğrencilere yönelik açıklamalarını eleştirdi, “Sayın Ersin Tatar hedef gösterdiği Afrikalı öğrencilerden özür dilemelidir” çağrısı yapıldı.

İşte KAMPÜS-SEN ve DAÜ-SEN’in ortak açıklaması

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs’ın kuzeyinde okuyan Afrikalı öğrenciler için “Bu kişileri kim getirdiyse sorumluluğu da onlardadır. Üniversite getirdiyse üniversite çalışma için geldiyse o. Bu kriz öncesinde de bu durum sıkıntıydı şimdi daha büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu bir fırsat olabilir bunları temizlemek lazım. Bu ırkçılık değil ama kendi vatandaşlarımızı korumamız lazım,” şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

Bizler KAMPÜS-SEN (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası) ve DAÜ-SEN (Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası) olarak Başbakan Ersin Tatar’ın kullandığı ifadeleri ve gösterdiği tavrı kabul edilemez buluyoruz. Sayın Ersin Tatar hedef gösterdiği Afrikalı öğrencilerden özür dilemelidir.

KKTC üniversitelerinin özverili tanıtım çalışmaları sonucu Afrika ülkeleri de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden adamıza öğrenciler gelmektedir. Bu uluslararası öğrencilerin hem üniversitelere, hem de genel olarak KKTC ekonomisine büyük katkılar sağladığı da bilinmektedir. Afrikalı öğrencilerimiz diğer öğrencilerimiz gibi Kıbrıs’ta bize emanettirler. Bu öğrenciler burada her gün ırkçılık dâhil pek çok güçlüklerle karşılaşmakta, kötü muameleye maruz kalmakta ve bu sorunlarla ailelerinden uzakta başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Korona virüsünün yarattığı olağanüstü zor koşullar altında bu öğrencilerimizin sıkıntıları iyice artmıştır. Böyle bir ortamda din, dil, köken tanımaksızın hepimiz yetkililerden rahatlatıcı söz, destek ve sorunları çözen adımlar beklerken, Afrikalı öğrencilerimiz bizzat Başbakan’ın ötekileştirici, ırkçı ve kendilerini hedef gösteren beyanına maruz kalmıştır.

İnsanlık tarihinde az görülen türden büyük bir krizden geçtiğimiz bugünlerde hükümetin başındakilerden böyle ayrıştırıcı ve kırıcı beyanlar değil, evrensel insanlık değerlerine sahip çıkan birleştirici ve dayanışmacı bir tavır göstermelerini bekliyoruz.