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Tatar, adadan ayrıldı

Tatar, adadan ayrıldı

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Tatar, oradan da Strazburg’a gidecek.

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Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Tatar, oradan da Strazburg’a gidecek.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak  üzere saat 15:00 sıralarında  KKTC’den ayrılan Tatar,  İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından  yarın akşam Strazburg’a geçecek.

Eşi Sibel Tatar ile birlikte giden Başbakan Ersin Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Sağlık Bakanı Ali Pilli ve diğer bazı yetkililer uğurladı.

Tatar,  Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından  29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.

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