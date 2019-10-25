Tatar, adadan ayrıldı

Başbakan Ersin Tatar, Altınözü Belediye Başkanı’nın davetlisi olarak incelemelerde bulunmak amacıyla Hatay’a gidiyor. Altınözü Zeytinyağı Festivali’ne katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak olan Başbakan Tatar, bu akşam KKTC’den ayrıldı. Tatar, 27 Ekim Pazar akşamı 21:15’de yurda dönecek.