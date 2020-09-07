Tatar: 18 vaka temaslı, 4 de iç bulaş var

Başbakan Ersin Tatar yarın sabah Bakanlar Kurulu'nun toplanıp kararlar alacağını açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun önerilerine dikkat çekerek yapılan önerilerin yarın değerlendirileceğini söyledi.

Tatar "Bugün 18 tanesi izole edilmiş, temaslılardır. Bugünkü vakaların 18’i otellerdeki kişilerdir. Bugünkü iç bulaş 4'tür" dedi.

Tatar 400 temaslının otellerde tutulduğunu da açıkladı.

BRT’ye telefonla bağlanan Tatar şunları söyledi:

“Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor, paniğe gerek yok” diyen Başbakan doktorların ve sağlık çalışanlarının önerilerini değerlendireceklerini ancak “Kalabalıklardan uzak durmak lazım.

Maskeyi ve sosyal mesafeyi söylemeye gerek yok. Düğünlerde iç içe yakın temasın doğru olmadığını herkes biliyor. Girne’de bazı eğlence yerlerinde bazı toplu organizasyonlardan bulaş olduğu söylenmektedir. Eğlence yerlerinde kucak kucağa gençlerin olması ve bulaşın bütün topluma yayılması olmaz.

Bu gibi yerlerde bazı yasaklar gelecek. Gelen yerel bulaş ‘o yerlerden’ (eğlence mekanlarından) sıçradı.”

Tatar, “1 Temmuz’dan sonra dışa açılmak gerekirdi, şimdi bir iç bulaş olduğu için karantinayı gündeme getirdik. Şimdi alınacak olan tedbirlerin netice vermesi ile yeni kararlar yeniden gündeme gelecektir. Sırf muhalefet olsun diye muhalefet ediliyor. Yarın sabah kamuoyuna bütün gelişmeleri paylaşacağız" dedi.