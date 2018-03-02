"TAŞYAPI'nın izni iptal edilsin"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Ercan Havaalanı ile ilgili ihale sürecinin hukukun üstünlüğü temelinde ele alınıp, “Taşyapı İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan müteahhitlik izninin bir an önce iptal edilmesini” talep etti.

Gürcafer açıklamasında şöyle dedi:

“Ercan Havaalanı ile ilgili ihale sürecinin de bu çerçevede değerlendirilerek, hem hukuka hem de İnşaat Encümeni kararına aykırı olarak, önceki hükümet döneminde Taşyapı İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan müteahhitlik izninin bir an önce iptal edilmesini ve Taşyapı İnşaat’tan da tüm müteahhitlerimiz için geçerli olan 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na uygunluk talep edilmesini bekliyoruz.

Söz konusu firmanın, Ercan Havaalanı ile ilgili ihale sözleşmesinde yer alan ‘daha önceden havaalanı yapmış ve bitirmiş olmak’ ve 19/1998 Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nda yer alan ‘yerli bir firma ile çalışma zorunluluğu’ şartlarına uymadığını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.”