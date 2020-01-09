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Taşpınar - Doğancı Anayolu hala kapalı

Taşpınar - Doğancı Anayolu hala kapalı

Polis, Taşpınar - Doğancı Anayolu ile Güzelyurt- Akdeniz eski yolunun su taşkını nedeniyle halen trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

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Polis, Taşpınar  - Doğancı Anayolu ile Güzelyurt- Akdeniz eski yolunun su taşkını nedeniyle halen trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

Diğer yolların trafiğe açık olduğunu bildiren polis, sürücüleri yağmur sonrası yollarda oluşan hasar ve su birikintilerini dikkata almaları konusunda uyardı.

 

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