Taşlar yerine oturuyor… Gizli gizli görüştüler

KULİS / GAYRI RESMİ GÖRÜŞME SÜRECİ / KONUŞULANLAR

Bugün yine kulislerde konuşulanları aktaracağız.

Olası UBP-HP hükümetine dair dün gayrı resmi bir görüşme yapıldı.

Kimlerine göre Girne'de bir evde, kimilerine göre Kudret Özersay'ın evinde iki başkan buluşmuş.

Bir kere UBP kulislerinden aldığım bilgiye göre, bir araya gelindi, bu kesin.

Uzun sürdüğü düşünülen baş başa toplantıda ne bağlandı kimse bilmiyor.

Olayın UBP tarafında ise taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor.

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UBP'deki tantanada şimdi herkes kim bakan olacak diye düşünüyor.

Son bilgileri paylaşalım.

Kabinede olması yüksek ihtimal kişiler:

- Faiz Sucuoğlu

- Dursun Oğuz

- Ali Pilli

- Nazım Çavuşoğlu

- Resmiye Canaltay

- Ünal Üstel veya İzlem Gürçağ (İkisinden biri)

- Olgun Amcaoğlu.

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Fark ettiniz değil mi? İlginç, bazı ağır toplar listede yok.

Mesela Hasan Taçoy…

Mesela Sunat Atun…

Ya da diğerleri…

"Neden acaba" dediğinizi duyar gibiyim.

Hasan Taçoy'un çok istemesine, düne kadar diretmesine rağmen çember dışında kaldığına dair net bilgiler geliyor.

Sanırım Ersin Tatar, genel sekreterlik ile bakanlık işlerini bir birinden ayırmak için böyle bir tercihte bulunuyor, fazlasını bilmiyorum, benimki tamamen tahmin.

Peki Sunat Atun neden yok? Birçok iddia ortaya atılıyor. Hatta bazıları ürkütücü konular, girmeyeceğim.

Kimileri "Türkiye Atun'u istemez" gibi bir duyumu da dillendirse de bunun altını iyice doldurmak gerek.

Sunat Atun gibi bir profil neden onay almasın ki? Onaylamıyorsa neden? Ya da neden onaylama ihtiyacı aransın ki? Bakanlar Kurulu'na da mı Türkiye karar veriyor. Yok artık! Neyse…

Bir süre tartışılan Resmiye Canaltay meselesi de artık çözüldü, dün itibariyle artık Resmiye Hanım'ın kabinede olmasına karar verildi diyebiliriz, hayırlı olsun.

Turizm Bakanı olmasını kesin gözüyle bakılan Resmiye Canaltay'ı zor bir görev bekliyor.

Şimdilik kulislerden gelen bilgiler bunlar.

UBP bakanlarını netleştirmiş, küçük oynamalara çok az bir pay bırakıyor.

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Şimdi gözler HP'de olacak.

HP ne yapacak, eski hükümeti bozma adımını atan HP yeni hükümette nasıl bir konum talep edecek?

Ersin Tatar'ın restleri HP kanadını ne kadar şekle sokacak?

Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz.

Şimdilik net olan, dün liderler bir araya geldi, birçok konu müzakere edildi, netleştirildi.

Gerisi bunu konması beklenen son noktaya kaldı.

Bakalım bugün ne olacak. Bitirirler mi? Göreceğiz.