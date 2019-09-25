Yenidüzen

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Özel Komite, çalışmalarının sonuna geldi.

‘Gizlilik kararı’ ışığında çalışmalarını tamamlayan komitenin dünkü toplantısında, hazırlanan taslak rapor üzerindeki son çalışmalar yapıldı.

Raporun nihai şekli ise Perşembe günü oyalanacak.

Komite, tüm üyelerin katıldığı dünkü toplantısında ‘gizlilik kararını’ partilerle taslak raporu paylaşmak üzere kaldırsa da, basına içeriğe ilişkin açıklama yapmama kararı aldı. Komite üyesi milletvekillerinin, hazırlanan ‘taslak rapor’a ilişkin bugün partilerine bilgi vereceği öğrenildi.

Dünkü toplantıda taslak rapora ‘Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması’ yönünde irade gösteren CTP’li üyelerin notları düşüldüğü, Perşembe günü ise UBP’nin ‘karşıt’ görüşlerinin eklenerek raporun bütünü üzerinde oylama yapılacağı elde edilen bilgiler arasında.

Özel komitenin çalışmalarını tamamlaması için başlatılan 34 günlük resmi süreç bu hafta tamamlanıyor.

‘Gizlilik kararı’ alınmıştı

Komite 19 Ağustos’ta, Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplanmış, Komite Başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçilmişti. Toplantı sonrası Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamada, çalışmaları kapsamında yapılacak toplantılar için gizlilik kararı alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden oluşan özel komite oluşturulması 24 Haziran’da oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Salahi Şahiner, Fazilet Özdenefe, HP’den ise Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç’in görev alması kararlaştırılmıştı.

‘Başkan’ krizi yaşanmıştı…

UBP ve HP arasında, başta kurulması ile ilgili uyuşmazlık yaşanan özel komitede, daha sonra da komite başkan ve başkan vekili konusunda gerilim yaşanmıştı.

UBP’li vekiller komite başkanlığının UBP’de olmasını talep ederken, HP’li vekiller de aynı istekte diretmişti. UBP ve HP arasındaki anlaşmazlık sürerken, CTP’li vekiller bu konuda çekimser tavır sergileme kararı almıştı.

Daha sonra Komite Başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine de CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçilmişti.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunulmasının yanı sıra bu süreçte yeni dosyalar da ortaya çıkmıştı.

Başsavcılık raporuna göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 Milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor. Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla paylaşıldı.

28 Ocak Pazartesi günü, Meclis’e gönderilen ve mal bildirimindeki ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren belgede, Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili olarak hazırlanan polis dosyasına ilişkin tezkeresi yer alıyordu.

Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine getirildi. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kalkması durumunda yargı süreci başlayacak.