Taşkın’in Yeri-Mağusa

Mağusa’da restorant mekanlarının sayısı çok değil. Belli başlı restorant mekanları vardır. Bunları saysanız parmak sayılarını geçmez. Yiyecek içecek anlamında oldukça çok sayıda mekan vardır. Bunun ise tek nedeni Mağusa’nın bir Üniversite kenti olması. Öğrenci odaklı bir kent. Bu nüfus yapısı ve tüketici profili için de çok doğal olarak öğrenciye yönelik mönüler sunan mekanların sayısı fazla. Mağusa turistik bir kent değil, bir öğrenci kenti. Burada café ve snack türü mekanlar fazla. Özellikle akşam üzeri Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Mağusa’ya doğru ilerlerseniz bu fotoğrafı daha rahat görebilirsiniz. Mağusa etnik mutfaklara kadar oldukça ün yapmış bir kent idi. Buralarda Fransız mutfağından kaliteli Kıbrıs ve Türk mutfağı sunan restorantlar vardı. Şimdi bunlar yoktur. Hatta ilginçtir Lala Mustafa Paşa meydanındaki ve çevresindeki restorantların mönü fiyatları da Euro. Mağusa’dan Karpaz’a doğru yol alırsanız İskele Boğazına kadar farklı konseptte güzel restorantlar vardır. İskele Boğazında da deniz ürünleri sunan restorantlar vardır. Mağusa’da çok sayıda deniz ürünü sunan mekan olduğunu söyleyemem. En azından benim gözlemlerime gore... Bugün Mağusa’da normal set mönü veya a la carte mönü içerisinde deniz ürünleri sunanlar vardır. Bunlardan bir tanesi de Mağusa Limanı içerisinde Mağusa Denizciler Birliği lokalini çalıştıran bir turzimci olan Taşkın’ın Yeri vardır.

MAĞUSA LİMANI'NDA BİR MEKAN

Mekan Liman içerisinde. Limanın giriş kapısının hemen sağındaki kapıdan içeri girersiniz. Aynı zamanda burası yat ve balıkçıların bulunduğu alan. Giriş kapısı kapalı. İçeri yaya olarak girmeniz gerekir. Mekan limana karşı. Yaz mevsiminde dış alana oturma şansınız da vardır. Manzarası oldukça güzel. Bina fazla modern değildir. Uzun bir salon. Masalar ahşap ve üzerindeki örtüler de tek kullanımlık kağıt türü markalı. Altında da muşamba. Burayı gece inceleme şansını yakaladım. İlk gözlemim buraya birkaç tane daha deniz ürünü mekanı hizmet verse burada çok güzel bir hareket olur. Farklı bir canlılık sağlanır. Tabii burasınn yasa, sistem ve çalışmasını bilmediğim için fazla bir yorum yapamam. Restorant işletmecisi Taşkın, Bir OTEM mezunu. Sektörde birçok yerde yöneticilik yaptı. Oldukça başarılı. Şimdi kendi yerini çalıştıryor. Mekanda iyi bir ilgi. Hareketli.

MÖNÜ VE LEZZET

Doğrusu burada daha çok deniz ürünleri mönüleri tatmak isterdim. Mönü kartı fiyatlandırılmış ve fotoğraflı. Seçme soğuk ve sıcak mezeler. Ana yemekler ayrı. Soğuk mezeler arasında dört çeşit deniz ürünü mezesi. Diğer mezeler genelde bildiğimiz ve tattığımız standart olanlar. Biz fix mönü siparişi verdik. En azından gelen mezeleri tatmak için. Siparişimiz ile birlikte servis başladı. Tahın (eşşek tepsin veya ekşi sıksın veya eşşek s.... de derler.) balıklı yapılmış olsaydı daha iyi olurdu diye düşünürüm. Yoğurt naneli ve zeytinyağlı. Karışık salata, humus, patlıcanlı yoğurt. Badadez gaynanmış, beyaz peynir, sipya salatası, turşu, çakızdes ve ara sıcak servisi devam etti. Ara sıcak servisi tabak içerisinde servis edildi. Karışık olarak. Sigara böreği, yengeç bacağı, pide arası hellim ve domates ile balık köftesi. Arasında deniz ürünleri olan geleneksel bir serpme meze servisi. Bir duble rakı ile sohbet ederek bunları tattık. Ana yemek olarak da et şiş ve şeftali kebabı ile köfte ızgara siparişi verdik. Tabii deniz ürünleri ana yemeği de çeşitli. Vopa, sokan, sorgoz, lokum balığı, mezgit, mineri, mercan, barbun, lahos, karides, kalamar, çupra ve levrek de mönüde sunulanlar. Keyifli bir yemek. Mağusa’da deniz kenarında gidilebilecek bir mekan.

MÖNÜ

FULL MEZE: 25 TL

FİX MÖNÜ: 65 TL

TEL. 0533 852 53 69

ADRES: MAĞUSA LİMAN İÇİ (YAT LİMANI İÇERİSİNDE