Taşkın, Sonsal ve Karal törenle anıldı

Mağusa’daki sendikal bir toplantıya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Türk - Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu - Sen Genel Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön - Sen Genel Sekreteri Artemel Karal, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Taşkın, Karal ve Sonsal’ın anma törenine aileleri ve sevenleri yanında bazı sendikacılar da katıldı.



Kabirlere çelenklerin konulmasıyla başlayan ve bir dakikalık saygı duruşuyla devam eden anma töreninde ,Türk - Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.



Taşkın, Sonsal ve Karal’ı sadece böyle günlerde değil, sürekli düşündüklerini ve andıklarını kaydeden Bıçaklı, üç ismin de Kıbrıs Türk işçisine önemli katkıları olduğunu belirtti.



Çalışma yaşamındaki sorunlara değinen Bıçaklı, çalışan haklarının geriye götürülmeye çalışıldığını kaydetti.



Ülkedeki tüm çalışanların sendikal çatı altına girmesi gerektiğini dile getiren Bıçaklı, Kıbrıs sorunun çözülmesi temennisinde de bulundu.



Bıçaklı’nın konuşmasının ardından Taşkın, Karal ve Sonsal için dua edildi.