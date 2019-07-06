Taşkent'e düşen füze AGIT'in gündemine getirildi

Kıbrıslı Rum Milletvekili Eleni Haralambidu, Lüksemburg’da devam etmekte olan AGİT toplantısında Suriye’den fırlatılan hava savunma füzesinin Taşkent’e düşmesini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gündeme getirdi.

Haravgi’nin Kıbrıs Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Haralambidu, AGİT Siyasi Konular ve Güvenlik Komitesi’ndeki konuşmasında Suriye’den fırlatılan hava savunma füzesinin Taşkent’e düşmesinden bahsederken “Şans eseri Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında ölen olmadı. Sanki 45 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzey kesiminde 40 bin Türk askerinin varlığı nedeniyle yaşadığımız güvensizlik ve kaygı yetmezmiş gibi” ifadelerini kullandı.

Haralambidu, AGİT’e katılan ülkelerin, uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerinin güvenliğin başarılması ve idamesi çabaları için tek yol olduğu görüşünü ortaya koydu.

Konuşmasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine de atıf yaparken Türkiye’yi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yasadışı sondaj faaliyetinde bulunmak” ve hükümetin ruhsatlandırdığı yabancı şirketleri “tehdit etmekle” suçlayan Haralambidu “AB’nin beyan ettiği dayanışmayı somut tedbirlere aktarmasını diliyorum” dedi.