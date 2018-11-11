Taşkent Yolu'nda kaza

Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, kaza saat 07.50 sıralarında Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde, TRA 678 plakalı araç sürücüsü Ozan Görü (E-40), Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Çakıcısoy (E-53) yönetimindeki MP 780 planları aracı sağ taraftan geçmeye çalıştı. O esnada, Mustafa Çakıcısoy önüne atılan köpeğe çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan MP 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hanife Çakıcısoy (K-45) kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLAR: Arif Arif