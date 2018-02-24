Taşkent Kooperatifi, Başbakanlık ve polisin merceğinde

Fehime ALASYA

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde Haziran 2017’de meydana gelen ‘yolsuzluk’ olayında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin hazırladığı rapor Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Konu her iki kurumunda merceği altına alındı, incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Köy Kooperatifine parasını kaptırarak mağdur olan Taşkentliler ise dün Başbakanlık ile görüştü.

Başbakanlık binası önünde YENİDÜZEN’e açıklama yapan Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım ve Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, yaşananlara ilişkin gelinen son noktayı anlattı.

Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, Taşkent Kooperatifi’nde 2 milyon 604 bin TL’lik kayıp bir para ve 300 bin TL’yi aşkın usulüne uygunsuz kredi dağıtımının ortaya çıktığını, konunun polise intikal ettiğini ve polisin köyde geniş çaplı soruşturma başlattığını kaydetti.

Özyıldırım, Şirketler Mukayyitliğ’nde hazırlanan raporun Başbakanlık ve Polis’e sunulduğunu fakat kendilerinin raporun içeriğine dair yazılı bir bilgi edinemediklerini belirtti.

Köy Muhtarı Durmuş Aşandır ise “Çocuğunu okutan, ev taksitini ödeyen, faiz ile boğuşan, zor durumda olan insanlar var… En azından bu insanlara mevduatlarının faizleri ödensin, anaparaları da dursun…” diyerek, konunun bir an önce çözülmesini istedi.

Taşkent Köy Kooperatifi’ndeki yolsuzlukla ilgili rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürlüğü'ne sunuldu, çalışmalar başladı, parasını köy kooperatifine kaptıran Taşkent mağdurları ise dün Başbakanlık ile temaslarda bulundu, yaşananlara ilişkin son gelişmeleri YENİDÜZEN’e anlattı

Erhürman “Çalışmalara hız verilecek”

Başbakanlık’tan YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarla ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ile görüşüldüğü, Mukayyitlikten alınan raporun ise incelemeye alındığı belirtilirken, konunun polise intikal ettiği gerekçesiyle raporun içeriğine ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden Başbakan’a rapor sunulduğu ve incelenmelerin hemen başlatıldığı belirtildi.

Basın mensuplarıyla dün bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Taşkent Kooperatifi’nde ciddi sıkıntılar yaşandığını, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin bu konudaki raporunu bu sabah kendisine ulaştırdığını; polisin de artık devrede olduğunu ve bu konudaki çalışmalara hız verileceğini anlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide ise konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Özyıldırım “Polis konuyu yargıya sevk edecek”

Taşkent Kooperatifi’nde 2 milyon 604 bin TL’lik kayıp bir para, 300 bin TL’yi aşkın usulüne uygunsuz kredi dağıtımı ortaya çıktığını anlatan Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım, konunun polise intikal ettiğini, polisin köyde geniş çağlı soruşturma başlattığını kaydetti.

Şirketler Mukkayitliği’nde hazırlanan raporun Başbakanlık ve Polis’e sunulduğunu belirten Özyıldırım, raporun içeriğine dair yazılı bir bilgi edinemediklerini belirtti.

“Köyde belgeler toplanıyor, ifadeler alınıyor” diyen Özyıldırım, bu çalışmaların sonlanması ile polisin konuyu yargıya sevk edeceğini belirtti.

Üyelerin zorda kaldığını ifade eden Özyıldırım, bir an önce bu konunun çözülmesini istediklerini belirtti.

Aşandır “Çocuğunu okutan, ev taksitini ödeyen, faiz ile boğuşan, zor durumda olan insanlar var”

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır ise köyde parası olduğu halde kullanamayan ve zor durumda olan insanların bulunduğunu belirterek, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuya tamamen vakıf olduğunu ve çözümü için uğraşacağına inandığını anlattı.

Aşandır; “Çocuğunu okutan, ev taksitini ödeyen, faiz ile boğuşan, zor durumda olan insanlar var… Taksit ödeyen, ev geçindiren, çocuk okutan insanlar var, zor durumdalar… En azından bu insanlara mevduatlarının faizleri ödensin, anaparaları da dursun…” dedi.

Mukkayitliğin hazırladığı raporun içeriğine dair yazılı bir bilgi almadıklarını belirten Aşandır, konunun polise sevk edildiğini ve her gün 2-3 ailenin ifade vermesi, delil sunması için çağrıldığını kaydetti.

Neler yaşanmıştı?

2017 Haziran ayında Taşkent Kooperatifi Şirketi’ndeki hesaplarda yolsuzluk yapıldığı gündeme gelmişti. Taşkent Kooperatifi eski Yönetim Kurulu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne şikayette bulunmuştu. Mukayyitlik, kişilerin mevduatlarında ve borçlarında oynama olduğu yönündeki ihbar değerlendirerek, denetim başlatmış, polise yapılan ihbarla da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmaya bağlı olarak Taşkent Kooperatifi Şirketi’nde sekreter olarak çalışan T.G. tespit edilmişti. 448 bin 884 TL’yi sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı T.G., “müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” suçlamasıyla ilgili olarak teminatla serbest kalmıştı. Yolsuzlukla ilgili olarak 2 milyon TL civarında vurgun yapıldığından şüpheleniliyordu…

Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım:

“Polis devreye girdi, ilgililer soruşturuluyor”

“Polis şu an devreye girdi, teker teker üyeler ile görüşüyor, belgeler toplanıyor, ifadeler alınıyor, bunlar sonuçlanınca polis konuyu yargıya sevk edecek. Dört klasör doküman olduğu söyleniyor, şimdi de polis bunları inceleyecek.

2 milyon 604 bin TL’lik kayıp bir meblağ, 300 bin kusur TL ise usulüne uygunsuz kredi dağıtımı ortaya çıktı.

Bize mukayyitlik tarafından sözlü toplantılarda söylendi, henüz net bir mizan, rapor ve diğer dokümanlar resmi olarak elimize gelmedi. Başbakanımız konuyla ilgili ve alakadar olması bizim açımızdan memnuniyet verici, işin daha da hızlanacağı kanaatindeyiz. Üyelerimiz de bu durumdan memnun.

Paraya sıkışan, parası olduğu halde alamayan, kullanamayan insanlarımız var. Bugüne kadar hiçbir üyeyi ayırmaksızın, mukayyitlik ile istişare ederek para verildi anacak bu durumda artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bu sorun çözülmeli, herkes parasını bir an önce almalı…

Bize mukayyitlik tarafından yüzde on sigorta fonundan tasarruf mevduatı sigorta fonu kapsamında yüzde 10 faizle para kullanabileceğimizi söylediler. Ama biz bunu kabul etmedik, bu büyük bir rakamdır, ödeyemez, bu yükün altından kalkamayız…

Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır:

“Zor durumda olan insanlar var…”

“Başbakan duruma tamamen vakıf, tüm dosyaları aldı, incelemededirler, aynı zamanda durumu polis ile de paylaştı. En hızlı şekilde sonuca gidileceğini söyledi. Bunun için elinden geleni yapacak, buna inanıyoruz. Polise de gerekli talimatı vermiş. Mukayyitlikten de dosyaları istemiş, dün sabah dosyalar eline ulaştı. Raporun içeriğiyle ilgili çok konuşamadık.

Bu işin hızlanması gerek… Çocuğunu okutan, ev taksitini ödeyen, faiz ile boğuşan, zor durumda olan insanlar var… Taksit ödeyen, ev geçindiren, çocuk okutan insanlar var, zor durumdalar… En azından bu insanlara mevduatlarının faizleri ödensin, anaparaları da dursun…

Mali Polis her gün köyden 2-3 aileyi ifade vermesi, delil sunabilmesi için çağırıyor.”