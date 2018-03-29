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Taşkent Kooperatif Şirketi’ndeki yolsuzluk olayı

Taşkent Kooperatif Şirketi’ndeki yolsuzluk olayı

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde meydana gelen ‘yolsuzluk’ olayındaki düğüm çözülmeyi bekliyor.

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Fehime ALASYA

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde meydana gelen ‘yolsuzluk’ olayındaki düğüm çözülmeyi bekliyor.

Taşkent Kooperatif Şirketi’nde çalışan bir kişinin 5 hesapta sahte işlemler yaparak 448 bin 884.93 TL’yi çaldığı iddiası ile başlayan yargı süreci devam ederken paralarını alamayan mağdurlar da ödeme talep ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mustafa Özyıldırım, bir an önce mahkeme sürecinin sonuçlanmasını istediklerini belirtti.

Özyıldırım, soruna çözüm bulmak ve mağdurların paralarını alması için uygulanmak istenen köy “kooperatifini borçlandırarak mevduat sahiplerinin ödenmesi teklifi”ne karşı çıktıklarını kaydetti. 

Özyıldırım, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden yönetime, ‘Köy kooperatifini borçlandırarak mevduat sahiplerinin ödenmesi’ teklif edildiğini fakat bunun kooperatifi zora sokacağı nedeniyle ret ettiklerini belirtti.

 Özyıldırım, bir an önce mahkeme sürecinin sonuçlanmasını istediklerini kaydetti, Başbakanlık’tan yeniden randevu almaya çalıştıklarını, kendilerine sunulan borçlanma teklifinde ısrarlı olunmasına karşın kooperatifin kapanmasına varan kötü bir senaryo ile karı karşıya kalınacağını anlattı.

Öte yandan Başbakanlık’tan alınan bilgiye göre ise konuya ilişkin Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde görevlendirme yapıldığı ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

 

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