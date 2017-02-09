Taşkent – Haspolat arasında az önce meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Araç sürücüsü ile birlikte, 2’si çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu FN 878 plakalı araç, Haspolat’a seyrettiği sırada sürücüsünün banketten düşmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı bankette yan durabilen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinde araçtan çıkarılabildi, 2 yaralı Ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin adının Sevim Özden olduğu öğrenilirken, kazayı hafif yaralı atlattıkları da elde edilen bilgiler arasında.

Fotoğraflar: Ayşe Güler- Fehime Alasya