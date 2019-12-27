Taşkent Doğa Parkı’nın hikâyesi anlatıldı

Gençlik Merkezi Birliği’nin Mehmetçik’teki %1 Kültür-Sanat Evi; ikinci etkinliğini 21 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Çayırova Lefkara Evi’nde gerçekleştirdi.

“%1 Anlatıyor” söyleşi serisinin ikinci konukları Taşkent Doğa Parkı kurucuları Kemal Basat ve Yasemin Basat oldu. İnsan olabilmenin bütününe bakabilmek için kültürü ve sanatı ön planda tutmanın ne derece önemli olduğunu gösterebilmeyi ve insanlara bu yol ile dokunabilmeyi hedefleyen %1 Kültür-Sanat Evi; doğa ile insanı bu kez de Çayırova Köyü’nde buluşturdu. Kültürün birleştirici özelliği üzerinde duran %1 Kültür-Sanat Evi’nin bu etkinliği, mimari açıdan kültürel değer taşıyan ve aynı zamanda beş Lefkara kadınının geleneksel Lefkara Nakışı’nı üretip sergilediği Lefkara Evi’nde gerçekleştirildi.

Kemal Basat; Taşkent Doğa Parkı’nın hikâyesine; bu alanın yaratılmasına sebep olan “Donkey” adlı eşekten başlayıp Astrid adlı kaplumbağa ile devam ederek; orada bulunan insanlara doğada yaşayan diğer canlıların da bir matematiğe sahip olduğunu anlattı. Yaban hayvanların doğa içerisinde varlığını sürdürebilmesi için insanların bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yasemin Basat; Taşkent Doğa Parkı içerisinde 2017 yılından beridir Yaban Hayvanlar için kurulan hastanenin aktif olduğundan ve uzman veterinerlerin de rutin olarak burada hizmet verdiğinden söz etti. İçerisinde bulunmuş olduğumuz coğrafyada hiçbir karşılık beklemeden, çok ciddi bir özveri ile kurulmuş olan bu doğa parkının bulunduğumuz coğrafyada tek olduğu vurgusu yapıldı. Taşkent Doğa Parkı kurucuları, ağırlıklı olarak yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve doğal yaşam alanlarına salıverilmesi üzerinde çalışıyor olsa da doğaya ait olan diğer canlılar için de gözlem gücüne sahip olduklarını belirttiler. Tarım ve atıklar ile ilgili bilgiler vererek özellikle doğanın devamlılığının sağlanmasında gençler için “çöp atma” bilincinin oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu. Kemal Basat; aynı zamanda “İşbirliği ile koruma” sloganı ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü projesinden de bahsetti. Biyolojik çeşitliliğin doğa için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığı bu söyleşinin sonunda Yaban Hayatı Koruma Hattı 1190 yirmi dört saat aranabileceği ve de Taşkent Doğa Parkı’nın müdahale için en kısa zamanda aranan yere ulaşabileceği bilgisi verildi.