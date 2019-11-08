“Taşıt ve konut kredilerine talep çok yüksek”

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gidilmesi bankalardaki TL kredi faiz oranlarına yansıdı. YENİDÜZEN’e konuşan banka Genel Müdürleri, özellikle taşıt ve konut kredilerine rağbet olduğunu açıkladı.

Dila ŞİMŞEK

Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranlarında indirime gidilmesi ülkedeki bankaların TL kredi faiz oranlarına yansıdı.

YENİDÜZEN’e konuşan banka Genel Müdürleri, en çok taşıt ve konut kredilerine talep olduğunu söyledi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, önemli bir öngörüde bulunarak, herkesin takipte kalması gerektiğini, faizlerin daha da düşeceğini kaydetti.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ise, indirimin Haziran ayından beri üçüncü kez yapıldığına değinerek, Merkez Bankası’ndaki güncel gelişmelerle hareket ettiklerini belirtti.

Faiz oranlarının bireysel olarak belirlendiğini ifade eden Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, indirimin olduğuna ancak birçok hane halkının ‘borçla’ yaşamaya devam ettiğine işaret etti.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İktisat Bank Genel Müdürü Olgun Önal “Kredi talebi, faiz oranlarından oldukça etkilenen bir değişken. Hem bireyler hem de ticari işletmeler kredi talebi sırasında faiz oranını önemli bir parameter olarak dikkate alıyorlar” şeklinde konuştu.

TL kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler…

YENİDÜZEN’in ulaşabildiği bankalardan elde edilen verilere göre, bankalar indirime gitti. KKTC kuruluşlu bankaların faizleri ile TC bankalarının faiz oranları aynı seviyelerde seyrediyor.

Geçtiğimiz ay Kıbrıs Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası ve TEB kredi faiz oranlarında düşüş yapmıştı. Kasım ayında Koopbank da Türk Lirası kredi oranlarında indirim yapıldığını duyurmuştu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, kredi faizlerinde bugün indirim yapılacağını ve basına duyurulacağını bildirdi. Vakıflar Bankasının Türkiye bankaları ile aynı seviyelerde taşıt ve konut kredisi uygulanacağı öğrenilirken, mevcut uzun vadeli borçlanma olan 16 yılın üstüne çıkılacağını da eklendi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 23 Ekim’deki TL kredi oranları, %27.5’da seyrediyordu. Ancak Erçağ, bu oranın %20’ye ulaşmayacağı, %10 ile %15 arasında değişeceğini kaydetti.

TEB ve İş Bankası’nda, 23 Ekim’e kıyasla değişiklik oldu…

Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) Türk Lirası konut kredisi, 23 Ekim’de aylık %1,15’ken, 1,18’e yükseldi.

TEB bankası, taşıt kredisinde büyük bir düşüşe gitti. Aylık %1,69 olan kredi oranı, 1,25’e düştü.

İş Bankası ise, konut kredisinde indirime giderek, aylık %1,50 olan kredi oranını 1,17’ye düşürdü.

İş Bankası, konut kredisinde aylık %1,17 oranını koruyarak indirime gitmedi. Ancak aylık %1.28 olan taşıt kredisi artış yaşayarak %1.39’a yükseltildi.

En düşük faiz oranları Ziraat, Halkbank ve TEB’de…

İhtiyaç kredisinde en düşük oranı %1.18 ile TEB Bankası verirken TEB’i %1.35 ile Ziraat Bankası ve HalkBank takip ediyor.

Taşıt kredisinde ise, aylık %1.25 kredi oranı ile TEB, Ziraat Bankası ve HalkBank, diğer bankalara göre ‘en düşük faizi’ yansıtıyor.

Konut kredilerinde %0.99’la Ziraat Bankası ve HalkBank, en düşük faiz oranını gösteriyor. Garanti Bankası, %1.12 ile Ziraat’in ardından geliyor. İş Bankası’nın konut kredisi ise %1.17.

Banka Genel Müdürleri ne düşünüyor?

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ:

“Araç ve konut kredilerinde patlama yaşıyoruz”

“Bankalardaki kredi oranları gitgide düşüyor. Önümüzdeki ayda yine bir düşüş bekliyoruz. Türkiye bankaları ile ciddi bir rekabete girmeye başladık. Ticari kredilerde de artış görülmeye başlandı. Faiz düştükçe ekonomiye olumlu yansıyor. Türk Lirasında faiz oranları daha da aşağıya düşecek. Araç ve konut kredilerinde patlama yaşıyoruz. Son on günde 100’ün üzerinde bu kredilere talep var. Herkes takipte kalmalıdır”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman:

“Haziran ayından beri üçüncü kez düşüşe gidiyoruz”

“Haziran ayından beri üçüncü kez düşüşe gidiyoruz. Merkez Bankası’nda yaşanan ekonomik gelişmeler faiz oranlarının güncellenmesine neden oluyor. Piyasa şartlarına göre biz de gerekeni yapıyoruz. Taşıt kredilerinde kayda değer bir talep var. KDV’de yapılan indirim ve kredilerdeki düşüşle bir canlanma oldu. Yaşanan gelişmelerle biz de indirimlere uyuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İktisat Bank Genel Müdürü Olgun Önal:

“Kredi alma konusunda motivasyonun tekrardan yükselmeye başladı”

“Türk Lirası tarafındaki mevduat ve kredi fiyatlamaları ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz stratejilerine paralel bir yapı ile ülkemiz bankacılık sisteminde de hızlıca hayat buluyor. Kredi talebi, faiz oranlarından oldukça etkilenen bir değişken. Hem bireyler hem de ticari işletmeler kredi talebi sırasında faiz oranını önemli bir parameter olarak dikkate alıyorlar. Sebebi ise, faiz oranının yüksek ya da düşük olmasına bağlı olarak kredi alma kararlarını geciktiriyor ya da hemen geciktirmeden yürürlüğe koyuyorlar. Ancak, kredi alma kararı için faiz tek değişken değil. En önemli değişkenlerden birisi, gelecek beklentilerimiz, normalleşme yolunda olup olmadığımız konusunda düşüncelerimiz. Kredi kararının arkasında ağırlıklı olarak bir satın alma, yatırım yapma ya da işini büyütme motivasyonu var. Bu motivasyon var ise ve faizlerde uygun seviyelerde ise kredi talebi artmaya başlıyor. Şu anda kredi alma konusunda motivasyonun tekrardan yükselmeye başladığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu günlerde çok daha fazla sayıda bireysel ve ticari müşterimizle kredi konuşmaya başladık. KKTC Bankacılığımız, tam rekabet koşullarına yakın koşullarda faaliyet gösteriyor. İhtiyaç duyan her müşterimizin ihtiyacını karşılayabilmek için teklifler alabileceği ve kendisi için en uygun seçeneği tercih edebileceği bir ortam var. O yüzden, rekabet iyidir diyoruz. Ancak, şunu da belirtmek lazım bankacılık sistemimiz içerisinde faaliyet gösteren yerel bankalarımızın yurtdışı ucuz fonlama imkanlarından yoksun kalma, ortalama kaynak maliyetlerini düşürecek mevduat dışı fonlama imkanlarına sahip olmama, uluslararası bankacılık sistemi ile doğrudan entegre çalışamama gibi birçok başka altyapı eksiklileri olduğunu da unutmayalım.”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer:

“Hane halkı borçlu yaşama devam ediyor”

“Faiz oranlarında indirim yaşandı. Ancak piyasanın yanlış beklentiye girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk Lirası kredilerinde yaşanan düşüş ne yazık ki dövize yansıyamıyor. İnsanlar son zamanlarda alım güçlerinin düşmesiyle borçlanmaya başladı ve Türk Lirası kazanmalarına rağmen döviz borçlanmak durumunda kaldı. Hal böyle olunca borçları da katlandı. Hane halkı borçlu yaşama devam ediyor. Bankamızda müşteri odaklı, döviz üzerinden ve bireysel faizlendirme yapıyoruz. Bu sebeple faizde indirim söz konusu değil.”

Ülkedeki rastgele seçtiğimiz bankaların aylık TL kredi faiz oranları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35 (Özel sektör çalışanlarına özel) 1.25 (Halkbank müşterileri)

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.10

İhtiyaç kredisi: 1.20

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.1

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.44

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.71

İhtiyaç kredisi: 1.63

Taşıt kredisi: 1.21

KOOPBANK FAİZ ORANLARI:

TL Mevduatlar İçin Özel Uygulama 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl

100,000 - 349,999 TL arası için %11.75 %11.25 %9.50 %8.50

350,000 - 699,999 TL arası için %12.25 %11.75 %10.50 %9.50

700,000 TL - 999.999 TL arası için %12.75 %12.25 %11.50 %10.50

1.000.000 TL ve üzeri için %13.25 %13.00 %11.50 %10.50